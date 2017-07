Fotos "La Casita del Árbol" y Old Lions organizan una charla y capacitación

19/07/2017 -

La Fundación "La Casita del Árbol", entidad sin fines de lucro que trabaja en la difusión de los derechos de las personas con discapacidad, junto con Old Lions Club, organizan una charla y una capacitación para este jueves y viernes. El primero se denomina "Corazón de Atleta. La historia de Diego Elías" y se trata de un encuentro en el que el deportista dará su testimonio de vida, a toda la comunidad. Diego llegará a Santiago por invitación e iniciativa de Juan Manuel Maza, y el encuentro tendrá lugar en el Old Lions Club, mañana a las 17. "La vida de Diego Elías cambió dos veces en forma contundente: la primera, a los 19 años cuando un accidente en un partido de rugby lo dejó cuadripléjico; y la segunda, a los 31 años cuando decidió estudiar derecho en la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino. Hoy es abogado, escribano y mediador", contó Carolina Agüero, fundadora de "La Casita del Árbol". Asimismo informó que el ingreso es libre y gratuito. Segunda jornada En tanto que el viernes será el "Encuentro de Capacitación y Concientización sobre los derechos de las personas con discapacidad". Comenzará a las 17 y tendrá lugar también en Old Lions Club. Los participantes podrán realizar sus inscripciones llamando al 154992585, 155805158, ó bien 155040359. También podrán escribir a fundacion.casi tadelarbol @gmail.com.