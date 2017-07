Advierten sobre los síntomas de gripe, neumonía y bronquiolitis en niños

Fotos OLA POLAR. Las bajas temperaturas continuarán hasta el viernes en Santiago del Estero.

19/07/2017 -

Con las heladas, las enfermedades respiratorias afectaron a niños y adultos, muchos de los cuales consultaron a los médicos locales. Ante la circulación del virus de la gripe y de otras enfermedades, el Ministerio de Salud de la provincia brindó una serie de recomendaciones para prevenirlas, sobre todo en los niños y adultos mayores, que son los más vulnerables.

Según informaron desde la cartera sanitaria, la gripe, la bronquiolitis y la neumonía son las enfermedades más frecuentes en los chicos por lo que llaman a los padres a prestar atención a los síntomas y consultar inmediatamente al médico para evitar complicaciones. Asimismo, se recordó que aún es posible colocarse la vacuna para estar protegidos contra la gripe.

El Dr. Luis César Martínez, ministro de Salud de la provincia, en diálogo con Radio Panorama sostuvo que en esta época de frío "es importante que la tensión no se vea tan afectada" y que hay "internaciones que a veces provocan estas enfermedades cuando el frío complica".

"Hasta ahora no estamos colapsados, hemos podido ver que tenemos todo para continuar con una buena atención con nuestros servicios de salud en Santiago y La Banda, así como también en el interior", añadió el ministro.

Afecciones

Ante el incremento de los casos por gripe, el Ministerio de Salud llama a tener en cuenta los síntomas de la gripe, tales como "goteo de nariz, congestión, dolor de garganta, fiebre, irritación y falta de apetito". Si el niño presenta esta sintomatología, recomendaron "visitar al médico en el centro de salud más cercano, controlar la fiebre, alentar a comer lo mismo de siempre, darle líquido suficiente, limpiar los mocos con gotitas de solución fisiológica y extraerlos con un sacamocos o una gasita".

La bronquiolitis es otra de las afecciones que sufren los niños pequeños, cuyos síntomas son: fiebre alta, ruidos al respirar, tos (con o son fiebre) y agitación (respiración más rápida que la habitual). Ante esta situación también aconsejaron asistir al médico, respetar las indicaciones y volver para controlar al niño.

En cuanto a la neumonía resaltaron que los síntomas son que el niño no se despierta fácilmente, no puede comer ni beber, tiene la piel azulada (uñas y labios), vomita lo que come o toma, respira agitado con silbidos o ronquidos, se le hunde la pancita debajo de las costillas. Esta enfermedad es una de las que más complicaciones ocasionan por lo que los padres deben llevar al niño urgente al centro de salud porque puede requerir internación.