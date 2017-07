Florencio Randazzo dijo que "no sería bueno" que Cristina vuelva a ser presidenta ni candidata

Fotos CRÍTICAS. Randazzo criticó que durante las presidencias de Cristina, "pensar diferente te alejaba demasiado".

El precandidato a senador por la alianza Cumplir en la provincia de Buenos Aires, Florencio Randazzo, afirmó que "no sería bueno" que la ex presidenta Cristina Fernández vuelva a la Casa Rosada ni "que sea candidata" en las elecciones legislativas, al tiempo que aseguró que el kirchnerismo "no tuvo una matriz corrupta".

El ex ministro del Interior y Transporte también cuestionó que "parte de los errores" del kirchnerismo fue creer que eran "dueños de la verdad absoluta" y aseguró que la ex mandataria cree que perdieron las elecciones presidenciales porque el presidente Mauricio Macri "hizo muchas promesas" de campaña.

Sobre el desempeño de Macri es estos casi 20 meses de gestión, consideró que "es muy difícil rescatar cosas buenas de este Gobierno" y reprochó que "hicieron promesas y no cumplieron ninguna".

En declaraciones a radio Con Vos, Randazzo sostuvo que el kirchnerismo "no tuvo una matriz corrupta" y remarcó que "hay hombres y mujeres corruptos que están en uno u otro gobierno". No obstante, criticó que durante las presidencias de Cristina "hubo un discurso único que terminó siendo perverso", por lo que "pensar diferente te alejaba demasiado".

"Hubo errores en el no reconocimiento de problemas como inflación, inseguridad, que eran reales", sentenció el ex funcionario, quien criticó que "en vez de hacer una reflexión profunda, qué fue lo que nos pasó, la idea fue buscar el responsable en otro lado".

Para Randazzo, Fernández de Kirchner decidió "seguir el mismo camino: repetir la elección de un candidato a dedo, conformar un frente y dejar el peronismo afuera para no participar en las Paso, reiterar las candidaturas testimoniales y no hacer ninguna autocrítica de lo que nos pasó".

Ante la pregunta sobre por qué reconoce ahora errores del kirchnerismo, como la elección de César Milani como jefe del Ejército, contestó: "Cuando uno estaba en el gobierno, mi responsabilidad era sobre mis áreas y no opinar sobre Milani, además todavía no había ningún cuestionamiento cobre él".

El precandidato también reiteró que rechó la oferta de la ex presidenta de acompañarla en una lista porque no está "de acuerdo con el sistema de selección de candidatos a dedo" y tampoco se pusieron de acuerdo en relación a por qué perdieron los comicios presidenciales".