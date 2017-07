La escuela de MTB viaja a Catamarca

19/07/2017 - La Escuela de Mountain Bike de Santiago del Estero fue invitada a participar en el Campeonato Argentino de la Facimo, que se realizará el próximo sábado 22 en la ciudad de Catamarca. El festival infantil comenzará a las 14 y contará con la participación de gran cantidad de chicos de hasta 12 años (clase 2005), que competirán en ocho categorías por edades y en las ramas masculino y femenino. Ya han confirmado su participación las escuelas de MTB de Catamarca (Buchingo, Santa María), Santiago del Estero, Oeste Riojano, San Luis, Entre Ríos, Mendoza, entre otras. El ganador se pondrá la casaca de campeón argentino. Todos los niños seran premiados. Puede participar cualquier niño entre 1 y 12 años La inscripción es gratuita. Es requisito indispensables estar federado. Los que no lo son podrán hacerlo en la acreditación en: http://www .facimo.com/licencias/register.php. Si perteneces a una Escuela de MTB habla con tu profesor para que te federe a un valor promocional para escuelas.. Si ya estás federado, la inscripción se hace en http:/ /www.facimo.com /licencias /login.php con tu usuario y contraseña. Debes imprimir la ficha/deslinde, para presentar firmada por padre o madre, junto con DNI y licencia en la acreditación. No se inscriben ni se retiran los números en el circuito. Debes retirar antes dentro de los días y horarios establecidos, sino, no podrás participar en el evento.l