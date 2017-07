Vélez de San Ramón se impuso a Güemes como visitante, en Octava y Novena

19/07/2017 - El pasado fin de semana se disputó, de manera parcial, la undécima fecha del Torneo Anual 2017 que organiza el Consejo Auxiliar de las Divisiones Inferiores de la Liga Santiagueña de Fútbol. Esta fue la última fecha de la primera fase y la misma se completará el sábado siguiente, aprovechando el “parate” de una semana que tendrá el certamen por el receso escolar. Uno de los partidos más destacados de la jornada pasada fue el que protagonizaron Güemes y Vélez Sársfield de San Ramón, en cancha de Copse, donde hizo las veces de local el Gaucho. El Fortín fue más contundente y se quedó con dos victorias: 1 a 0 en Octava y 4 a 2 en Novena. Mientras que en Sexta y Séptima se registraron sendos empates: 1-1 y 2-2, respectivamente. En tanto, el elenco más efectivo de la fecha fue Central Córdoba, que no se apiadó de Banfield y lo goleó en todas las categorías. Fue 5-0 en Sexta y Octava; 13-0 en Séptima y 6-0 en Novena. Los resultados que se registraron en esta undécima fecha, que se disputó de manera parcial, son los siguientes: Sexta División: Mitre Amarillo 1, Central Argentino 0; Agua y Energía 7, Clodomira 0; Central Córdoba 5, Banfield 0; Sarmiento 1, Villa Unión 1; Independiente de Fernández 2, Comercio 0; Güemes 1, Vélez Sarsfield de San Ramón 1; Estudiantes 1, Sportivo Fernández 1 y Unión de Beltrán 0, Mitre Negro 0. Séptima División: Mitre Amarillo 2, Central Argentino 1; Agua y Energía 2, Clodomira 1; Central Córdoba 13, Banfield 0; Sarmiento 1, Villa Unión 0; Independiente de Fernández 2, Comercio 2; Güemes 2, Vélez Sarsfield de San Ramón 2; Estudiantes 2, Sportivo Fernández 1 y Unión de Beltrán 0, Mitre Negro 1. Octava División: Mitre Amarillo 2, Central Argentino 1; Agua y Energía 1, Clodomira 0; Central Córdoba 5, Banfield 0; Sarmiento 3, Villa Unión 0; Independiente de Fernández 1, Comercio 1; Güemes 0, Vélez Sársfield de San Ramón 1; Estudiantes 1, Sportivo Fernández 0 y Unión de Beltrán 0, Mitre Negro 1. Novena División: Mitre Amarillo 0, Central Argentino 0; Agua y Energía 3, Clodomira 0; Central Córdoba 6, Banfield 0; Sarmiento 2, Villa Unión 2; Independiente de Fernández 0, Comercio 1; Güemes 2, Vélez Sársfield de San Ramón 4; Estudiantes 0, Sportivo Fernández 1 y Unión de Beltrán 1, Mitre Negro 1. Los partidos que no se disputaron, y que fueron repogramados para este sábado 22 de julio, son: Yanda vs. Almirante Brown (Zona A), Unión Santiago vs. Independiente de Beltrán (Zona B) e Instituto Deportivo Santiago vs. Defensores de Forres (Interzonal). Próxima fecha La próxima fecha, la primera del Clausura, se disputará recién el sábado 29 de julio y contempla los siguientes enfrentamientos: Sarmiento vs . Almi rant e Brown, Central Córdoba vs. Villa Unión (en Potrerito), Agua y Energía vs. Banfield, Mitre Amarillo vs. Clodomira (en Banco Provincia), Instituto Deportivo Santiago vs. Central Argentino (en Copse), Estudiantes vs. Mitre Negro, Güemes vs. Sportivo Fernández (en cancha a confirmar), Independiente de Fernández vs. Vélez Sársfield de San Ramón, Unión Santiago vs. Comercio, Defensores de Forres vs. Independiente de Beltrán y Yanda vs. Unión de Beltrán (en Peñarol). Esta parte del certamen denominada Clausura consta de once fechas, pero se acumulan los puntos del Apertura. Una vez finalizado el Clausura, los cuatro primeros equipos de cada zona clasificarán para las instancias de octavos de final. Luego vendrán los cuartos, semifinal y final.l