Los Dorados se mantiene como líder en la Sub 13

19/07/2017 - LAS TERMAS, Río Hondo (C) Los Dorados se mantiene en la punta del torneo Sub 13, merced a las dos victorias que obtuvo cuando se cumplieron las dos primeras fechas del certamen que es organizado por el Consejo Auxiliar de la Liga Termense de Fútbol. En un partido vibrante, el “Tigre” venció por la mínima diferencia a La Costanera. En el otro encuentro, 25 de Mayo le ganó un muy disputado cotejo a Belgrano por 2 a 1. Los partidos se jugaron en la cancha del Polideportivo Municipal ante una importante cantidad de público. Desde la organización felicitaron a los clubes participantes por el alto grado de colaboración y confraternidad que demostraron en la fecha. Cabe destacar que en la primera fecha, Los Dorados le ganó por 4 a 3 a Belgrano y Legresti goleó por 4 a 0 a La Costanera. Jugadas dos fechas, la tabla quedó así: Los Dorados 6; Legresti y 25 de Mayo 3; Belgrano y La Costanera, 0. Desde la mesa del Consejo Auxiliar de la Liga Termense se informó que los clubes Barrio Adela y Sector El Alto se sumarían a participar en la categoría. Sub15 y Sub19 El fin de semana pasado se puso en marcha en forma parcial la primera fecha del torneo Sub 15 y Sub 19 que organiza el Consejo Auxiliar de la Liga Termense de Fútbol. Los partidos se jugaron el sábado pasado en las canchas de Herrera El Alto y Adela. Los resultados fueron: Herrera El Alto venció por 1 a 0 a Barrio Adela por el Sub 19; La Costanera le ganó a 25 de Mayo 1 a 0 en el Sub 15 y en el Sub 19 triunfó por 2 a 1; Belgrano goleó por 4 a 0 a Los Dorados por el Sub 15 y el Sub 19. El partido entre Termas y Villa Balnearia que debían jugar el domingo quedó suspendido por los festejos por el aniversario del club Villa Balnearia. Este encuentro será reprogramado. San Martín con Sebastián Legresti no se juega. San Martín no presenta Sub 15 y Legresti no presenta Sub 19; Sector el Alto y Argentino no tienen Sub 19 y Sub 15, respectivamente. Programación de la segunda fecha. El sábado 22 de julio, en cancha de Herrera El Alto a las 9, jugarán Las Termas con Herrera El Alto en el sub 19; a las 10.40, el sub 15 de Los Dorados con Villa Balnearia; a las 12.10, el sub 19 de Los Dorados y Villa Balnearia; 13.50, sub 15 de Legresti con Belgrano. El domingo 23 de julio, en cancha de Adela o La Costanera a las 9, el Sub 19 de Argentino con San Martín; a las 10.40, el Sub 15 de 25 de Mayo vs. Sector El Alto; a las 12.10, el sub 15 de La Costanera con Adela y a las 14, el Sub 19 de estos equipos.l