CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 20 de Julio 2017
A LAS 19.00 FANNY LA FAN
Por El Liberal
Hoy 20:49 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 PAUSA EN FAMILIA
08.35 NICK JR.
09.30 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA
(CONTINUACIÓN)
12.30 TELEFÉ NOTICIAS
13.00 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONOFECHAS
14.10 TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 LOS SIMPSONS
15.30 MI ÚLTIMO DESEO
16.30 MAR DE AMORES
17.30 CORTÁ POR LOZANO
19.00 FANNY LA FAN
20.00 NOTICIERO 7 EDICIÓN CENTRAL
21.30 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA
22.30 TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA
(CONTINUACIÓN)
23.00 EL SULTÁN
00.30 NOTICAMPI
01.00 DIARIO DE MEDIANOCHE
01.30 PAUSA EN FAMILIA
01.45 PARE DE SUFRIR
AMÉRICA
12.00 TE CUENTO
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INFAMA
18.50 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.25 INTRATABLES
CANAL 9
14.15 VINO EL AMOR
15.10 MI ADORABLE MALDICIÓN
16.00 ENAMORÁNDOME DE RAMÓN
17.00 COMBATE
17.45 CONFRONTADOS
19.00 TELENUEVE
TELEVISIÓN PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CLÁSICO NACIONAL
18.00 DENTRO DE LA VÍA LÁCTEA
18.30 RUSIA SALVAJE
19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ
EL TRECE
14.30 DIARIO DE MARIANA
16.30 ÉSTE ES EL SHOW
18.00 MEDCEZIR
18.45 A TODO O NADA
20.00 TELENOCHE
CANAL14
11.30 PARA TODA MUJER
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 SANTIAGO PUEBLO QUE
BAILA
14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EDICIÓN
15.00 DALE FERRO
16.00 TICKET AL SHOW
17.00 EN ARMONÍA
17.30 SOMBRAS DE MI TIERRA
18.00 VA DE NUEVO
18.30 PEREGRINOS DE FE
19.00 OTRA CANCHA
20.00 SANTIAGO GOLF TOUR
20.30 ESTUDIO ABIERTO
21.00 PASIÓN POR EL TURF
21.30 NOTICIERO 7 (R) 2ª EDICIÓN
22.30 EL PODIO
23.00 ANIMADORES
CANAL 4
14.30 SUGERENCIAS DEL CHEF
15.00 LIGA COMERCIAL
15.30 DEPORTE EXPRESS
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 POLI 24
20.00 EXPRESS AMATEUR
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 CINE EXPRESS
23.30 EN BOCA DE TODOS
PELÍCULAS
CINEMAX
07.00 SEMBRADORES DE OPTIMISMO - HAITI
07.12 UNA CELEBRACIÓN PARA RECORDAR
08.58 CHIHUAHUA EL FANTASMA
10.38 LOCOS POR LAS NUECES
12.25 LOS PICAPIEDRA
14.17 PAPÁS A LA FUERZA
16.07 EL CAMPAMENTO DE PAPÁ
17.53 DANIEL EL TRAVIESO
19.51 WINTER-EL DELFÍN 2
22.00 IGUALITA A MI
TCM
07.12 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
07.38 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
08.28 ALF (TEMPORADA 2)
09.19 ALF (TEMPORADA 3)
09.45 LA PANTERA ROSA
10.01 ETERNAMENTE AMIGAS
12.17 UN EQUIPO MUY ESPECIAL
14.39 ST. ELMO’S FIRE
16.42 GENERACIÓN X
18.28 CUENTA CONMIGO
20.10 CASADOS CON HIJOS
20.35 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
21.00 FEAR AND LOATHING IN LAS VEGAS
23.12 JUEGOS, TRAMPAS Y DOS ARMAS
HUMEANTES
TNT
07.33 SOMBRAS TENEBROSAS
09.35 HARRY POTTER Y LA PIEDRA FILOSOFAL
12.30 LA BATALLA DEL AÑO
14.36 RALPH, EL DEMOLEDOR
16.26 VIAJE AL CENTRO DE LA TIERRA
18.06 MONSTERS UNIVERSITY
20.01 DESPUÉS DE LA TIERRA
22.00 LA FRAGILIDAD DE LOS CUERPOS
22.55 DJANGO SIN CADENAS
UNIVERSAL CHANNEL
09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12, ESTAFA
10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12, TÓTEM
11.00 HOUSE M.D., EVENTOS ADVERSOS
12.00 HOUSE M.D., MARCAS DE NACIMIENTO
13.00 GRIMM, DIENTES MALOS
14.15 DRÁCULA. LA HISTORIA JAMÁS CONTADA
16.00 HOUSE M.D., LA SUERTE DE THIRTEEN
17.00 HOUSE M.D., ALEGRIA
18.00 GRIMM, EL BESO
19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12, DESAGRAVIO
20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12, DOBLE
VIDA
21.00 SHADES OF BLUE, DETRÁS DE LA
MÁSCARA
22.00 SHADES OF BLUE, MUÑECAS ROTAS
23.00 LUCY
24.40 SHADES OF BLUE, MUÑECAS ROTAS
STUDIO UNIVERSAL
09.40 LA FURIA DE UNA MADRE
11.30 KAMIKAZE
13.25 VOLANDO A CASA
15.30 LA FURIA DE UNA MADRE
17.20 LA SUMA DE TODOS LOS MIEDOS
20.00 EL OCASO DE UN ASESINO
22.15 AL FILO DE LA MENTIRA
24.35 EL OCASO DE UN ASESINO
A DÓNDE IR
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 387)
+ HOY, A LAS 20.30, CONCIERTO
DE MARIANA QUAINELLE Y SILVIA
MARGARI, EN LA SALÓN ANEXO.
+HOY, A LAS 18, TÍTERES, CON
SOMBRAS Y TRAPOS.
CENTRO CULTURAL
RICARDO ROJAS
(PRINGLES Y LIBERTAD)
+JUEVES 20, A LAS 20, DÚO OBLIVION
CON AMIGOS.
EL MAGISTRADO
(YRIGOYEN Y ALVEAR)
+HOY, A LAS 22.30, FESTEJO DEL
PRIMER ANIVERSARIO. ACTUARÁN
TATIANA DÍAZ, DANIEL ORREGO, CIELO
DUARTE, NORA LEVY, BANDA DE
ROCK INESTABLES, DARÍO CUELLO,
LUPE CARDOZO, Y MUCHOS OTROS.
CASA ARGAÑARAZ
ALCORTA
(LIBERTAD 175)
+VIERNES 21, A LAS 20.30, RECITAL
FOLCLÓRICO - SAXO DE MARTÍN
BUNGE, CON MARIANO STATELLO, Y
RODOLFO M. BUNGE.
+SÁBADO 22, A LAS 21, ROCK NACIONAL
CON “ASTILLA”: NAHUEL SUÁREZ,
CLAUDIO JUGO, YIMMI RAMOS,
RICARDO VEGA Y NANQUEL DIP.
CASA DEL BICENTENARIO
(OLAECHEA Y MENDOZA)
+SÁBADO 22, A LAS 22, THE VINTAGE
BAND CON “QUE VUELVAN LOS
LENTOS”.
BELLAS ALAS
(AVDA. BELGRANO (S) 1807)
+SÁBADO 22, A LAS 23, LAS MULLIERIS,
CON LEYLA HAICK, MARTA
NAZAR Y CAROLINA HAICK, Y LOS
MÚSICOS GUSTAVO ROLDÁN, LUIS
SILVA Y ARIEL HERRERA
CLUB LOS ANDES
+VIERNES 28, A LAS 22, GRAN
PEÑA SOLIDARIA Y POPULAR, CON
“DEMI” CARABAJAL, LA PESADA
SANTIAGUEÑA, EL DUENDE GARNICA,
LA SACHERA, MARTÍN ÁBALOS,
MARCOS BARRIONUEVO, LA BREA
CORRAL TRÍO, LUCAS CÁCERES Y
MUCHO MÁS.
CINES
SUNSTAR
MI VILLANO FAVORITO
3(3D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
20/07-26/07 -14:00 (cast) 16:00 (Cast)
18:00 (Cast) 20:00 (Cast)
SPIDERMAN DE REGRESO A
CASA (3D):
CIENCIA FICCIÓN, CÓMIC (+ 13 años)
20/07 -22:10 (Subt)
CARS 3 (3D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)
20/07-al 26/07-14:30 (cast) 16:50
(Cast) 19:10 (Cast)
TRANSFORMERS : EL ÚLTIMO
CABALLERO (3D):
CIENCIA FICCIÓN, ACCIÓN (+ 13 años)
20/07 -21:30 (Cast)
SPIDERMAN DE REGRESO A
CASA (2D):
CIENCIA FICCIÓN, COMIC (+ 13 años)
20/07 - 26/07 14:15 (cast) 17:00 (Cast)
20:00 (Cast)
LA NOVIA (2D):
TERROR (+ 13 años)
20/07 -22:40 (Subt)
CARS 3 (2D):
ANIMACIÓN, AVENTURA
20/07-26/07-13:20 (cast) 15:35 (Cast)
17:50 (Cast) 20:10hs (Cast)
MAMÁ SE FUE DE VIAJE
(2D):
COMEDIA (ATP)
20/07 - 22:30 (Cast)
MI VILLANO FAVORITO 3
(2D):
ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP) 20/07
-26/07 -15:00 (cast) 17:00 (Cast) 19:00
(Cast)
TRANSFORMERS : EL ÚLTIMO
CABALLERO (2D):
CIENCIA FICCIÓN, ACCIÓN (+ 13 años)
20/07 -21:00 (Subt)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES
SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
CARS 3 Apta todo público
CASTELLANO 2D 15:10 -
CASTELLANO 3D 17:30
MI VILLANO FAVORITO 3 Apta
Todo público
CASTELLANO 2D 15:20 - 16:00- 18:00
- 22:30-
TRANSFORMERS: EL ÚLTIMO
CABALLERO ESTRENO
CASTELLANO 2D 17:40- 22:40
CASTELLANO 3D 19:50
SPIDERMAN: DE REGRESO A
CASA APTA 13 AÑOS
SUBTITULADA 2D 22:50