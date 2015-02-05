CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 20 de Julio 2017

A LAS 19.00 FANNY LA FAN

Hoy 20:49 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 PAUSA EN FAMILIA

08.35 NICK JR.

09.30 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA

(CONTINUACIÓN)

12.30 TELEFÉ NOTICIAS

13.00 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONOFECHAS

14.10 TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 LOS SIMPSONS

15.30 MI ÚLTIMO DESEO

16.30 MAR DE AMORES

17.30 CORTÁ POR LOZANO

19.00 FANNY LA FAN

20.00 NOTICIERO 7 EDICIÓN CENTRAL

21.30 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA

22.30 TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA

(CONTINUACIÓN)

23.00 EL SULTÁN

00.30 NOTICAMPI

01.00 DIARIO DE MEDIANOCHE

01.30 PAUSA EN FAMILIA

01.45 PARE DE SUFRIR

AMÉRICA

12.00 TE CUENTO

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INFAMA

18.50 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.25 INTRATABLES

CANAL 9

14.15 VINO EL AMOR

15.10 MI ADORABLE MALDICIÓN

16.00 ENAMORÁNDOME DE RAMÓN

17.00 COMBATE

17.45 CONFRONTADOS

19.00 TELENUEVE

TELEVISIÓN PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CLÁSICO NACIONAL

18.00 DENTRO DE LA VÍA LÁCTEA

18.30 RUSIA SALVAJE

19.00 TODO TIENE UN PORQUÉ

EL TRECE

14.30 DIARIO DE MARIANA

16.30 ÉSTE ES EL SHOW

18.00 MEDCEZIR

18.45 A TODO O NADA

20.00 TELENOCHE

CANAL14

11.30 PARA TODA MUJER

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 SANTIAGO PUEBLO QUE

BAILA

14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EDICIÓN

15.00 DALE FERRO

16.00 TICKET AL SHOW

17.00 EN ARMONÍA

17.30 SOMBRAS DE MI TIERRA

18.00 VA DE NUEVO

18.30 PEREGRINOS DE FE

19.00 OTRA CANCHA

20.00 SANTIAGO GOLF TOUR

20.30 ESTUDIO ABIERTO

21.00 PASIÓN POR EL TURF

21.30 NOTICIERO 7 (R) 2ª EDICIÓN

22.30 EL PODIO

23.00 ANIMADORES

CANAL 4

14.30 SUGERENCIAS DEL CHEF

15.00 LIGA COMERCIAL

15.30 DEPORTE EXPRESS

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 POLI 24

20.00 EXPRESS AMATEUR

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 CINE EXPRESS

23.30 EN BOCA DE TODOS

PELÍCULAS

CINEMAX

07.00 SEMBRADORES DE OPTIMISMO - HAITI

07.12 UNA CELEBRACIÓN PARA RECORDAR

08.58 CHIHUAHUA EL FANTASMA

10.38 LOCOS POR LAS NUECES

12.25 LOS PICAPIEDRA

14.17 PAPÁS A LA FUERZA

16.07 EL CAMPAMENTO DE PAPÁ

17.53 DANIEL EL TRAVIESO

19.51 WINTER-EL DELFÍN 2

22.00 IGUALITA A MI

TCM

07.12 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

07.38 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

08.28 ALF (TEMPORADA 2)

09.19 ALF (TEMPORADA 3)

09.45 LA PANTERA ROSA

10.01 ETERNAMENTE AMIGAS

12.17 UN EQUIPO MUY ESPECIAL

14.39 ST. ELMO’S FIRE

16.42 GENERACIÓN X

18.28 CUENTA CONMIGO

20.10 CASADOS CON HIJOS

20.35 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

21.00 FEAR AND LOATHING IN LAS VEGAS

23.12 JUEGOS, TRAMPAS Y DOS ARMAS

HUMEANTES

TNT

07.33 SOMBRAS TENEBROSAS

09.35 HARRY POTTER Y LA PIEDRA FILOSOFAL

12.30 LA BATALLA DEL AÑO

14.36 RALPH, EL DEMOLEDOR

16.26 VIAJE AL CENTRO DE LA TIERRA

18.06 MONSTERS UNIVERSITY

20.01 DESPUÉS DE LA TIERRA

22.00 LA FRAGILIDAD DE LOS CUERPOS

22.55 DJANGO SIN CADENAS

UNIVERSAL CHANNEL

09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12, ESTAFA

10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12, TÓTEM

11.00 HOUSE M.D., EVENTOS ADVERSOS

12.00 HOUSE M.D., MARCAS DE NACIMIENTO

13.00 GRIMM, DIENTES MALOS

14.15 DRÁCULA. LA HISTORIA JAMÁS CONTADA

16.00 HOUSE M.D., LA SUERTE DE THIRTEEN

17.00 HOUSE M.D., ALEGRIA

18.00 GRIMM, EL BESO

19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12, DESAGRAVIO

20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12, DOBLE

VIDA

21.00 SHADES OF BLUE, DETRÁS DE LA

MÁSCARA

22.00 SHADES OF BLUE, MUÑECAS ROTAS

23.00 LUCY

24.40 SHADES OF BLUE, MUÑECAS ROTAS

STUDIO UNIVERSAL

09.40 LA FURIA DE UNA MADRE

11.30 KAMIKAZE

13.25 VOLANDO A CASA

15.30 LA FURIA DE UNA MADRE

17.20 LA SUMA DE TODOS LOS MIEDOS

20.00 EL OCASO DE UN ASESINO

22.15 AL FILO DE LA MENTIRA

24.35 EL OCASO DE UN ASESINO

A DÓNDE IR

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 387)

+ HOY, A LAS 20.30, CONCIERTO

DE MARIANA QUAINELLE Y SILVIA

MARGARI, EN LA SALÓN ANEXO.

+HOY, A LAS 18, TÍTERES, CON

SOMBRAS Y TRAPOS.

CENTRO CULTURAL

RICARDO ROJAS

(PRINGLES Y LIBERTAD)

+JUEVES 20, A LAS 20, DÚO OBLIVION

CON AMIGOS.

EL MAGISTRADO

(YRIGOYEN Y ALVEAR)

+HOY, A LAS 22.30, FESTEJO DEL

PRIMER ANIVERSARIO. ACTUARÁN

TATIANA DÍAZ, DANIEL ORREGO, CIELO

DUARTE, NORA LEVY, BANDA DE

ROCK INESTABLES, DARÍO CUELLO,

LUPE CARDOZO, Y MUCHOS OTROS.

CASA ARGAÑARAZ

ALCORTA

(LIBERTAD 175)

+VIERNES 21, A LAS 20.30, RECITAL

FOLCLÓRICO - SAXO DE MARTÍN

BUNGE, CON MARIANO STATELLO, Y

RODOLFO M. BUNGE.

+SÁBADO 22, A LAS 21, ROCK NACIONAL

CON “ASTILLA”: NAHUEL SUÁREZ,

CLAUDIO JUGO, YIMMI RAMOS,

RICARDO VEGA Y NANQUEL DIP.

CASA DEL BICENTENARIO

(OLAECHEA Y MENDOZA)

+SÁBADO 22, A LAS 22, THE VINTAGE

BAND CON “QUE VUELVAN LOS

LENTOS”.

BELLAS ALAS

(AVDA. BELGRANO (S) 1807)

+SÁBADO 22, A LAS 23, LAS MULLIERIS,

CON LEYLA HAICK, MARTA

NAZAR Y CAROLINA HAICK, Y LOS

MÚSICOS GUSTAVO ROLDÁN, LUIS

SILVA Y ARIEL HERRERA

CLUB LOS ANDES

+VIERNES 28, A LAS 22, GRAN

PEÑA SOLIDARIA Y POPULAR, CON

“DEMI” CARABAJAL, LA PESADA

SANTIAGUEÑA, EL DUENDE GARNICA,

LA SACHERA, MARTÍN ÁBALOS,

MARCOS BARRIONUEVO, LA BREA

CORRAL TRÍO, LUCAS CÁCERES Y

MUCHO MÁS.

CINES

SUNSTAR

MI VILLANO FAVORITO

3(3D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

20/07-26/07 -14:00 (cast) 16:00 (Cast)

18:00 (Cast) 20:00 (Cast)

SPIDERMAN DE REGRESO A

CASA (3D):

CIENCIA FICCIÓN, CÓMIC (+ 13 años)

20/07 -22:10 (Subt)

CARS 3 (3D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP)

20/07-al 26/07-14:30 (cast) 16:50

(Cast) 19:10 (Cast)

TRANSFORMERS : EL ÚLTIMO

CABALLERO (3D):

CIENCIA FICCIÓN, ACCIÓN (+ 13 años)

20/07 -21:30 (Cast)

SPIDERMAN DE REGRESO A

CASA (2D):

CIENCIA FICCIÓN, COMIC (+ 13 años)

20/07 - 26/07 14:15 (cast) 17:00 (Cast)

20:00 (Cast)

LA NOVIA (2D):

TERROR (+ 13 años)

20/07 -22:40 (Subt)

CARS 3 (2D):

ANIMACIÓN, AVENTURA

20/07-26/07-13:20 (cast) 15:35 (Cast)

17:50 (Cast) 20:10hs (Cast)

MAMÁ SE FUE DE VIAJE

(2D):

COMEDIA (ATP)

20/07 - 22:30 (Cast)

MI VILLANO FAVORITO 3

(2D):

ANIMACIÓN, AVENTURA, (ATP) 20/07

-26/07 -15:00 (cast) 17:00 (Cast) 19:00

(Cast)

TRANSFORMERS : EL ÚLTIMO

CABALLERO (2D):

CIENCIA FICCIÓN, ACCIÓN (+ 13 años)

20/07 -21:00 (Subt)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES

SIN PREVIO AVISO


HÍPER LIBERTAD

CARS 3 Apta todo público

CASTELLANO 2D 15:10 -

CASTELLANO 3D 17:30

MI VILLANO FAVORITO 3 Apta

Todo público

CASTELLANO 2D 15:20 - 16:00- 18:00

- 22:30-

TRANSFORMERS: EL ÚLTIMO

CABALLERO ESTRENO

CASTELLANO 2D 17:40- 22:40

CASTELLANO 3D 19:50

SPIDERMAN: DE REGRESO A

CASA APTA 13 AÑOS

SUBTITULADA 2D 22:50

 
Compartí
esta nota
Las cinco más leídas
hoy de Cartelera
1

CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 20 de Julio 2017

También te puede interesar