Detuvieron a dos juveniles de Boca por el robo de un auto

Dos jugadores de las inferiores de Boca terminaron tras las rejas, acusados de robar un auto en el barrio porteño de La Boca. Sus familiares realizaron una multitudinaria protesta pidiendo la liberación de los jovencitos.

“Es un chico sano, es inocente, quiero que me lo devuelvan sano y salvo, no hizo nada”, expresó la abuela de uno de los jovencitos, a quien la jueza de turno le dijo que “puede llorar, patelear pero a su nieto no se lo va a llevar”.

Para los familiares, los chicos no hicieron nada y los detuvieron por “portación de cara”.