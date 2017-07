FÚNEBRES | 20 de Julio de 2017

Hoy 22:19 -

FALLECIMIENTOS

- Blanca Helvecia Navarrete

- Vernabe Polinar Serrano

- José René Coronel

- Leticia del Carmen Iren (Bs. As.)

- Patrocinia Días (Clodomira)

- Argentina Zani (Córdoba)

- Manuel Toribio Gómez

- Enrique Damián Ávila (Las Termas)

Sepelios Participaciones

BAUDINO DE GÜINO, CARLOTA FLORENCIA (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/17|. Jorge A. Vittar, su esposa Blanca González Ceballos, sus hijos y nietos participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su hija Adriana y familia en tan doloroso trance.

CORONEL, JOSÉ RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/17|. Su esposa Teresa Susy, hijos Marito, sus nietos Melina y Carlos Adamo, su hija Mónica, bisnietos, sus hermanos y demás familiares participan su fallec. Sus restos serán inhumados a hs 9 en el cemet. De Flores, casa de duelo sala Nº 2 P. L. Gallo 330 Serv. Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL..

CORONEL, JOSÉ RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/17|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Mónica, su esposo Luis, nietos Luis, Beto, Alejandro, Florencia y bisnietos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su eterno descanso. Sus restos serán sepultados hoy a las 9 en el cementerio de Los Flores.

CORONEL, JOSÉ RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/17|. "Que en este descanso eterno el Señor te proteja con su mirada". Sus amigos y vecinos Grillo Ibarra, Virginia, sus hijos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Acompañan a su flia. en este difícil momento. Sus restos serán sepultados hoy a las 9 en el cementerio de Los Flores.

CORONEL, JOSÉ RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/17|. Querido Cote fuiste mi mejor amigo, como un hermano compartimos muchos viajes , a la casa de nuestra Sra. Rosario de San Nicolás, hoy estoy segura que ella te recibió con los brazos abiertos desde donde estés. Ruega por todos nosotros, te voy a extrañar amigo. Ruego oración en su memoria. Gabi, Carlos e hijos, flia Pérez.

GÓMEZ, MANUEL TORIBIO (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/17|. Su esposa, hijos, nietos, sobrinos, sobrinos políticos y demás familiares, participan su fallec. Sus restos fueron inhumados en el Cemet. de Los Flores. Ceremonia, Exequias y Tanatopraxia realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

IREN, LETICIA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 18/7/17|. Sus hermanos Coqui, Isabel, Coca, Liliana y Chela; sus sobrinas Liliana y Patricia participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en dicha provincia. Elevan oraciones en su memoria.

IREN, LETICIA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 18/7/17|. Nene Sarquicián y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en dicha provincia. Elevan oraciones en su memoria.

LIMARDO, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/17|. Compañeros del equipo de Fútbol C 40 Los Galácticos de su hermano Fara participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a toda su familia, rogando una pronta y cristiana resignación.

LIMARDO, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/17|. Felipe G. Zabaleta y flia. participan con dolor tan irreparable pérdida y ruegan al Señor una pronta y cristiana resignación a toda su familia y que brille para él la luz que no tiene fin.

MIGUELES CHAZARRETA, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/17|. Gracia Ponce Faila, con profundo dolor despide a su muy querido Prof. de Geografía, un hombre justo, leal y dignísimo, a quién nunca olvidará y siempre lo recordará como su padre del corazón. Acompaña en estos momentos a su amada familia.

NAVARRETE, BLANCA HELVECIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/17|. Su esposo Francisco. Sus hijos Rosa, Francisco, Juan Carlos; hijos políticos Mario, Reina, Tere; sus nietos Paola, Marito, Cecilia, Antonella, Fran, Martín, Lucas; nieto en el afecto Luis y demás familiares sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad. Cobertura La Franternidad. REALIZADO POR COCHERÍA NORTE. La Plata 162 - TEL. 4219787.

NAVARRETE, BLANCA HELVECIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/17|. Su sobrino Ariel Ledesma Albornoz, sus hijos Faustino y Gregorio participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

NAVARRETE, BLANCA HELVECIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/17|. Amigos y ex compañeros de su hijo Juan Carlos: Dres. Florencia Gauna, Adriana Álvarez, José Luis Bravo Sirena, Juan Pérez Villalba, Marité Aprile, Mariano Munar, Emiliano Moncci y Jorge Maidana participan con profundo dolor su fallecimiento.

NAVARRETE, BLANCA HELVECIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/17|. Sus amigas y hermanas en Cristo de Basílica de la Catedral: Norma Auat, Dominga Auat, Betty y Mirta Juárez, Elsa Olivera, Mirta Coronel, Domi López, Nora de Carbonel y Olga Palumbo participan su fallecimiento y acompañan as us familiares en este triste momento. Ruegan oraciones en su memoria.

NAVARRETE, BLANCA HELVECIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/17|. Sara García y sus hijos Arturo, Eugenia, Cecilia, Pablo y Belén Lastra acompañan a su familia en esta dolorosa perdida.

NAVARRETE, BLANCA HELVECIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/17|. Blanca S. de Angeleri, participa con mucha tristeza su fallecimiento. Despedimos hoy a una gran persona, madre ejemplar, luchadora sin cansancio, amigo fiel de profunda fé Cristina. Pido a Dios nuestro Señor la reciba en sus brazos y haga brillar para ella la luz que no tiene fin y envíe pronta resignación a su querida familia.

NAVARRETE, BLANCA HELVECIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/17|. "El Señor es mi Pastor, junto a reposadas aguas me hará descansar". Yolanda Angeleri de Montenegro, María Cristina Montenegro e hijos participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan al Señor resignación para la familia Albornoz. Ruegan una oración en su memoria.

ROGER, ANA MARÍA TERESA (Amay) (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/17|. Su madre Ana Cortijo, sus hermanos José, Cristina, María Rosa y María del Carmen Roger participan con gran dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz el martes 18/7.

ROGER, ANA MARÍA TERESA (Amay) (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/17|. Sus nietos y bisnietos para quienes siempre será la abuela Amay: Ana, Pancho, Facundo Valdez, Joaquín y Jero Valdez; Gringa y Pepi; Sara, José; Gabi, y Nati, Benicio Roger; Eva y Alejo Navarro; Mica Bravo y Marianela Pérez y Margarista Lasca. Sus restos fueron inhumados el día 18/7 en el cementerio Parque de la Paz.

ROGER, ANA MARÍA TERESA (Amay) (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/17|. A quien guio siempre mis pasos, a quien desinteresadamente nos crio a sus nietos del alma, fuiste y serás la "abuela" gracias por tanta luz y amor entregada en esta vida por ser ejemplo de lucha, de convicciones y sueños, por ser sostén y mano amiga de quienes te necesitaban. Su nieta Maribel.

ROGER, ANA MARÍA TERESA (Amay) (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/17|. Su tía Olga Cortijo, sobrinos Rafael y Antonella Scarpa, Graciela, María José y Juan Santiago Scarpa participan de su fallecimiento.

ROGER, ANA MARÍA TERESA (Amay)(q.e.p.d.) Falleció el 18/7/17|. Héctor Alfredo Yocca, su esposa María Alejandra Escobar; sus hijos Matías Nicolás, Victoria Anahí y Valentina acompañan en el dolor, a su amigo Quillo Roger y familia, por el deceso de su querida hermana, Amay, y a demás seres queridos y ruegan por el descanso de paz de su alma.

SERRANO, VERNABÉ POLINAR (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/17|. Su esposa Nilda, hijas Edith y Nancy; hijos políticos Juan, nieta Milagros. Ruegan por su eterno descanso. Sus restos fueron inhumados ayer a las 11 hs. cementerio La Piedad. Ceremonial Exequias y Tanatopraxia. NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

ZANI, ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 19/7/17|. Rosa Figueroa y sus hijos Carlos Zani y familia; familiares de Osvaldo Zani; José Zani y familia; y Bochi y familia participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán cremados en dicha ciudad. Ruegan oraciones en su memoria

Invitación a Misa

FORNÉS SANCHIS, JOSÉ (PEPE) (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/15|. Querido Pepe pasaron dos años de tu partida a la Casa del Señor, pero sigues con nosotros, te recordamos a diario, siempre encontramos una frase escrita por vos con más recuerdos. Tu esposa Ángela Pullarello, tus hijos, ,hijos políticos, hermanos políticos, nietos, sobrinos y demás familiares, nos uniremos en oración hoy a las 20 hs en la iglesia San Francisco, para rogar por tu eterno descanso.

GEREZ, LUIS PASTOR (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/89|. Paquito querido: Son 28 años de una ausencia que duele y dolerá toda la vida. Se nos fue con algún "amigo", seguro el Señor Jesús…¡tantas horas compartidas y siempre con la sonrisa pronta la palabra justa, la mano extendida. Por eso erá que siempre te pienso cerquita de Dios. Te extrañamos y estarás siempre en nuestros corazones. Tu hermana Marta y familia, invitan a la misa a celebrarse en la iglesia San Francisco a hs 20.

LERMA, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 20/7/08|. Si muero primero llora cuanto quieras pero no te enojes con Dios por haberme llevado, solo di: fue mi amigo, mi esposo, mi compañero, cuánto te extraño y me haces falta, ser tu esposa fue un regalo del cielo. Por todo esto tu esposa María Luisa, hijos, hijos políticos, nietos Lourdes, Ángela Marlene, Priscilla, Thiago, Mía Valentina, al cumplirse 9 años de tu encuentro con el Señor, rezaremos en la misa de hoy a las 20 hs. en la Catedral Basílica.

LUNA, MARIANELA SOLEDAD (q.e.p.d.) Falleció el 20/4/17|. Tres meses que te fuiste y el dolor es el mismo y comencé a buscarte en todos los lugares que estuvimos, pero recorrí todo sin poderte encontrar. Fueron 27 años de felicidad y amor que me diste y sos lo único hermoso que me regaló la vida. Cada día busco motivos para vivir, pero no los encuentro, con vos se fue todo, hasta las esperanzas. Todas las noches miro al cielo, y te busco entre las estrellas. Dibujo tu rostro en las nubes y le pregunto a la luna donde estás y mi pecho se agita, una sonrisa pequeña y una lágrima dicen "estás en mi corazón". Te amo y te amaré siempre, hasta después de la muerte, porque te amo con toda mi alma y el alma nunca muere. Tus padres Magdy Salto y Alberto Luna invitan a la misa a realizarse hoy a las 20 en la Pquia. San José del Bº Belgrano, al cumplirse 3 meses de su desaparición física.

MASSARO, GEORGINA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/16|. Ya hace un año que te fuiste físicamente mamita, llevamos grabados en nuestros corazones tu alegría, bondad, tu solidaridad el amor que nos brindaste a nosotros y a todas las personas que tuvieron la dicha de conocerte. Mamita gracias por todo lo que nos diste te amamos mucho. Tus hijos, hijos políticos, nietos, bisnietos y tataranietos, invitan a la misa hoy a las 20 hs en la parroquia Santo Cristo.

QUESADA, JOSÉ MANUEL ING. (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 20/7/16|. Querido hermano: hoy a un año de tu inesperada partida te decimos desde aquí que ¡que vives entre nosotros! Te recordamos en todo momento. Vaya nuestra plegaria hasta el cielo, rogando al Altísimo por tu descanso eterno¡ que contemples la gloria de Dios!. Sus hermanos: Silvio Alberto, María Elena y Mirta Luisa Quesada, junto a sus respectivas familias, invitan a la misa en su memoria que se oficiará hoy a las 9 hs en Catedral Basílica.

RUIZ, ALBA OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/17|. Que brille para el la luz que no tiene fin. Su sobrino José Chamaco Torres, sus vecinos y amigos, invitan a la misa hoy a las 20 hs en la parroquia La Inmaculada, con motivo de cumplirse 9 días de su fallecimiento.

Agradecimientos

MIGUELES CHAZARRETA, LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/17|. Sus hijos Pablo Migueles y Judith Bitar, sus nietas Eugenia, Ana Belén y Julieta agradecen a todos sus amigos, familiares y compañeros que nos ayudaron y acompañaron en este difícil momento de dolor. Elevan oraciones por el eterno descanso de su alma y ruegan por su feliz resurrección. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque del Sol.

Recordatorios

----------------------------------------

Responsos

SUÁREZ DE DÍAZ, NELLY ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/95|. Mami, tu amor permanece imborrable en nuestros corazones, tu imagen sencilla, humilde vive en nuestras memorias. Estás presente en todo lo que vivimos y e las horas más difíciles, usamos tus enseñanzas para el consuelo de nuestras almas, sigues siendo el pilar que nos sostiene desde la eternidad. Hoy a 22 años de tu partida, rogamos a Dios que estés bien y nos ayudes a seguir. Tus hijos nos reuniremos hoy en el Parque de la Paz a las 10 hs. y posterior misa a las 20 en la Pquia. la Inmaculada. Gracias madre por tu ejemplo de vida. Te amaremos.

Traslado de Restos

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

CARABAJAL, OSCAR ELIGIO (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/17|. Sus hijos, nietos, bisnietos, hijos políticos y todos sus familiares, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Misericordia.

Invitación a Misa

BERNASCONI, JUAN ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/88|. Los años pasaron pero tu paso por la vida dejó claros ejemplos, virtudes y enseñanzas que imitamos cada día. Su esposa Norma Ledesma de Bernasconi, hijos Ricky y Mony, hijo político Hugo Rocha, nietos Hernán, Sofía, Federico y Delfina, invitan a la misa que se oficiará hoy en la Parroquia Santiago Apóstol a las 20 hs, al cumplirse veintinueve años de su fallecimiento.

Agradecimientos

----------------------------------------

Recordatorios

BRAVO DE SILVETTI, CELIA MARÍA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/16|. En este día simbólicamente el viejo cofre que guardo como reliquia de un tiempo pasado entre tantos recuerdos, estás tú, querida amiga, perduras en una página especial, irremplazable, única, incondicional e inolvidable, te llevo eternamente en mi corazón, con mucho amor, conservado ese mutuo y contagioso cariño que nos unía como hermanas. Pido a Dios mucha paz para tu alma, que descanses en su Reino y desde ese más allá ilumines por siempre a tu esposo e hijas. Cariñosamente Esther Gladys Garcia.

Responsos

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

ÁVILA, ENRIQUE DAMIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/17|. Su esposa Norma del Valle Ávila, hijos Aldo, Adrián, Damián, Ana, Celestino y respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento e invitan a acompañar sus restos hoy a las 11:00 hs al cementerio de Cañada de La Costa. Las Termas.

CEJAS DE GUERRA, CLARA FELISA (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/17|. Sociedad Iberoamericana de Poetas Escritores y Artistas (Sipea) Zona Frías, participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su amiga Noemí. Elevan oraciones en su memoria. Frías.

DÍAS, PATROCINIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/17|. Sus hijas Silvia, Cristina, su hijo político Oscar, sus nietos Eugenia, Ángeles, Claudio, Jesús, Juan Pablo, sus bisnietos Barbára, Santiago participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy hs 11 cementerio La Esperanza, Casa de duelo Herrera 299 S/V. Clodomira. EMPRESA SANTIAGO.

DÍAS, PATROCINIA (Patuca) (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/17|. Sus hijas Cristina y Silvia Mendoza, su hijo político Oscar Paz, sus nietos Eugenia, Ángeles y Claudio Paz, Juanpi y Jesús Mendoza, sus nietos políticos José María Santos Gómez, Cesar Acosta y Yanet Gerez, sus bisnietos Barbara Paz y Santiago Santos Paz participan con dolor su fallecimiento.

DÍAS, PATROCINIA (Patuca) (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/17|. Sus hermanas Marcela y Faustina Dias y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento.

LLUGDAR, JUAN DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/17|. Mario, Eduardo y Gustavo Sily participan con pesar la desaparición trágica y sentida de un amigo querido, Juan Domingo. Acompañan a sus hermanos con sincero afecto y cariño de siempre en su tristeza y dolor por irreparable pérdida. Que descanses en los brazos y en la paz del Señor, amigo. Laprida Dpto. Choya.

LLUGDAR, JUAN DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/17|. La comunidad educativa de la Esc. Agrotécnica de Frías, participa con dolor el fallecimiento del hermano de la Prof. María Arsenia Llugdar. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

LLUGDAR, JUAN DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/17|. Dale el descanso eterno. Valeria y Cecilia Serrano y flia. participan con dolor el fallecimiento del hermano de su gran amiga y colega María Arsenia Llugdar. Ruegan oraciones en su memoria. Choya.

LLUGDAR, JUAN DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/17|. Oh Dios, que por la resurrección de su hijo, Nuestro Señor Jesucristo, te has dignado a alegrar al mundo!!! Concédenos, te rogamos, que por la intersección de su madre, la Virgen María, alcancemos los gozos de la vida eterna. Por el mismo Jesucristo, nuestro Señor, amén. Los amigos y compañeros de 4° Grado de la escuela N° 60 Antonio Saenz de su hijo Bahía Llugdar lo acompañan con gran afecto en su dolor. Ruth, Sofía, Belén, Florencia, Briscila, Luz, Nanda, Marcelo, Jeremías, Samuel, Franco, David, Fabricio, Lucas, Exequiel, Angel y seño Mariela. Laprida. Choya.

LLUGDAR, JUAN DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/17|. Señor concédele descanso eterno. Gringo Sily y familia participan con dolor y ruegan paz y consuelo para su familia.

LLUGDAR, JUAN DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/17|. La comunidad educativa de la escuela Normal Superior República del Ecuador participa con profundo dolor el fallecimiento del hermano de la docente de la institución, Prof. Llugdar, María Arsenia, "Que el Señor lo reciba en su reino con infinita bondad". Ruegan oraciones en su memoria, que brille para él la luz que no tiene fin y pronta resignación para su familia. Frías.

LLUGDAR, JUAN DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/17|. Roberto Montes, Carmen y Patricia Pinto, participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a su flia., en su dolor. Ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron sepultados en el cementerio de Laprida.

Invitación a Misa

CHÁVEZ, JUAN ATILIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/17|. Sus cuñados Hugo, Dardo, Yoly, Chabela, Victoria, Gladys Barrera y sus respectivas familias, participan con inmenso dolor su partida e invitan a la misa rogando por su eterno descanso al cumplirse el noveno día de su fallecimiento, que se oficiará hoy a las 19.30 en la parroquia Nuestra Señora de Sumampa. Frías.

GÓMEZ PAZ, JULIA (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/17|. Al cumplirse las 9 noches del fallecimiento de la Sra. madre de nuestro amigo Carlos Eladio Paz acompañamos en este momento difícil y rogamos un eterno descanso en Paz. Amigos de Las Termas de Río Hondo: Nene, Luciano, Pepe, Carlos, Jesús, Tito, Juan Carlos, Paco, Fabián, Alejandro, Pepe, Carlos, Reynaldo y Carlitos rogaremos por su eterno descanso en la misa a las 19 hs. en la iglesia del Perpetuo Socorro. Las Termas.

Agradecimientos

----------------------------------------

Recordatorios

GÓMEZ, ÁNGEL ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/17|. Cuantos momentos vividos, cuantas frases suyas que recordaremos. Cuantas experiencias gratas, pero por sobretodo cuantas enseñanzas que siempre nos servirán en nuestras vidas. Que Dios lo tenga en su santa gloria querido profe. Esperamos que siga guiando nuestros pasos como el ángel que es. Te extraños y te recordamos. Alumnos y ex alumnos del taller de danzas folclóricas te recuerdan con el amor de siempre al cumplirse el primer aniversario de su partida al Reino Celestial. Choya.