"Voy a continuar con mi trabajo en el Congreso"

20/07/2017 -

El ex ministro kirchnerista y diputado nacional, Julio De Vido, desalentó las versiones de renuncia luego de que la Cámara baja diera el primer paso para avanzar con su destitución, luego de que la Comisión de Asuntos Constitucionales aprobara su citación para ejercer su derecho de defensa ante el proyecto de expulsión.

"Voy a continuar realizando mi trabajo en el Congreso de la Nación, participando de las comisiones de las que formó parte como de los debates en el recinto. Todo lo hago en defensa no de mi dignidad personal sino de la del pueblo de la provincia de Buenos Aires, que me honró con su voto y al que voy a seguir representando con las mismas convicciones y responsabilidad con la que ejercí cada cargo que me tocó ocupar", afirmó el funcionario en un comunicado.

Según Julio De Vido, lo que ocurrió ayer en la Comisión de Asuntos Constitucionales "evidencia que se trata de una maniobra arbitraria y carente de toda legalidad", resaltó.