Fotos Gracias a la música

20/07/2017 -

Mariano "Conejo" Sarquiz es un músico que viene de la vertiente del jazz; que abrevó de ritmos cubanos y latinoamericanos. Miguel Ángel Gómez es un músico puro de la movida tropical. No se conocían hasta que un día se encontraron por iniciativa de Mariano, quien con su banda "Los Arcanos del Desierto" quería grabar un disco con grandes éxitos de "Kalama Tropical", formación icónica del género liderada por Miguel. Y así, dos vertientes musicales que, hasta entonces, transitaban por veredas enfrentadas, generaron una amistad que perdura. "La amistad con Miguel nació en el año 2013, cuando vinimos a Santiago con Los Arcanos del Desierto. Él se acercó para conocer el proyecto, y para nosotros era muy importante su aprobación como uno de los representantes de la guaracha en Santiago del Estero. A Miguel le llamó la atención el homenaje que le hacíamos a Kalama Tropical en nuestro primer disco. Esto hizo que se acercara y nos diera la aprobación. Esto nos ha estimulado muchísimo", destacó "Conejo". Remarcó que a través de Kalama conoció a muchos otros cultores del género, y "a pesar de que venimos de distintos géneros -nosotros venimos más del jazz o del rock-, ellos nos han ayudado muchísimo. A partir de este proyecto se generó un vínculo muy fuerte, lo cual lo mantenemos firmes y estamos en contacto todos los meses por cualquier tipo de apoyo, sea artístico o musical, que uno le pueda pedir al otro". Miguel recordó que escuchó a "Los Arcanos del Desierto", aún sin conocer a sus integrantes, "cuando se inauguró el Aeropuerto Internacional de Las Termas de Río Hondo", y que sabía de "Conejo" y de Gonzalo Velázquez que interpretaba jazz y música latina. "Hasta ese momento, yo no conocía a Mariano. Este evento fue el puntapié inicial de una gran amistad que hoy está más fortalecida que nunca. Y esa amistad no solamente se cimentó con la grabación del disco sino con actuaciones juntos en escenarios de Buenos Aires y en Santiago, donde terminamos de afianzar nuestra amistad".