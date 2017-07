Fotos Un ejemplo en tiempos de "grieta"

20/07/2017

Desde hace casi cuatro décadas que Jorge y Fernando forjaron una entrañable amistad, pese a que provenían de espacios políticos antagónicos, como el peronismo y el radicalismo. Hoy, Jorge Chazarreta, un dirigente sindical de los informáticos que ocupa una banca en el deliberativo capitalino, y Fernando Viaña, con una conocida trayectoria dirigencial por el centenario partido, pero que actualmente es juez de Control y Garantías de la Capital, muestran que la amistad une más que las pertenencias política, que dividen la sociedad. Ambos contaron que los une la pasión por el fútbol, esa que los lleva a reunirse de vez en cuando con un grupo de amigos para despuntar el placer de jugar un "picado". "Jorge es un gran amigo, una excelente persona", expresó Fernando. "Siempre tuve respeto y consideración hacia los que por ahí no pensamos igual, pero que en el fondo tiramos para el mismo lado", manifestó sobre las ideologías políticas antagónicas que tenía con Jorge. Para el ahora juez, quienes militaban en la política en esos años de una joven democracia, "teníamos vocación de servicio y pasión en lo que hacíamos, que era prodigarnos por el prójimo, el más necesitado. En esto no hay diferencias". "Nunca tuvimos prejuicios sobre la orientación política, por ahí tuvimos discernimientos, pero jamás las cuestiones políticas hicieron que lesionara el afecto que tengo por Fernando", manifestó por su parte Jorge. El edil que comenzó en la política como dirigente de la Juventud Peronista, quiso dejar un mensaje sobre el valor de la amistad en tiempos de la famosa grieta, donde reina la intolerancia entre quienes piensan distinto. "Desgraciadamente la política en estos últimos tiempos, en vez de unirnos más a la sociedad, pareciera que está hecha para desunirnos. Desde mi punto de vista, yo que provengo del justicialismo, tenemos la premisa del bien común y el amor al prójimo, y estas dos premisas también refieren a los afectos como la amistad". "Desde el 83 he militado en el peronismo, pero aún así fui conformando un grupo de amigos muy unidos donde había radicales, entre ellos Fernando, por quien tengo un gran afecto y cariño. Y esos son valores que también debe trasmitir la política", rescató.