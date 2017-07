Fotos Cuando los valores están por encima de los credos

20/07/2017 -

El ideal por el bien común hizo que sus caminos se encontraran un día en nuestra ciudad. Profesan distintos cultos religiosos, lo cual no impidió que pudieran forjar una linda amistad que perdura pese a las distancias que puso la vida entre ellos. David González Romano, presidente de la Juventud Árabe de Santiago del Estero, monseñor Ariel Torrado Mosconi, pastor de la Iglesia Católica y ex obispo auxiliar de la Diócesis de Santiago del Estero, y Hernán Kriskauzky, expresidente de la Sociedad Israelita de Santiago, hoy celebran su amistad. "Los verdaderos amigos no tienen diferencias de ningún tipo. Pueden existir credos o ideales diversos, pero la grandeza del ser humano es el respeto, la tolerancia y la educación, características propias de buenas personas. Eso nos hace que cada uno acepte las diferencias de los otros, claro que en el marco del respeto mutuo ante la diversidad de pensamientos y credos", sostiene David, quien manifiesta su convicción de que "en el aspecto religioso el Dios es uno solo para todos". "La piedra basal de nuestra amistad es Dios. Él fue quien propició los medios para que la diversidad de credos y religiones hoy se encuentre unida en la Madre de Ciudades", reflexionó. Monseñor Ariel Torrado Mosconi, hoy en la provincia de Buenos Aires como obispo de la Diócesis de 9 de Julio, recuerda con agrado esta historia de amistad nacida en su paso por Santiago. "La amistad entre nosotros ha surgido buscando todo lo mucho que nos unía, antes de poder dialogar con respeto sobre nuestras diferencias", explicó. Luego contó: Nos hemos dado cuenta que teníamos muchas cosas en común: éramos religiosos, esto es, que teníamos valores trascendentes que nos orientaban en la existencia; buscábamos el bien de las personas, cuidamos los valores de la vida y la familia, éramos solidarios con los pobres y los que sufren y deseábamos trabajar por la paz. Todo esto nos llevó a trabajar juntos en muchas tareas solidarias y en la transmisión de valores. Así hemos compartido momentos hermosos y hemos descubierto que la amistad fundada en el respeto y la diversidad es algo maravilloso". Hernán también fundamentó la relación en que los tres tienen "los mismos ideales", y analizó que "las diferencias que uno puede tener son una cuestión de perspectiva". "Cada uno tiene una forma de creer, y en parte lo que hace interesante una amistad es esa diferencia que te permite crecer espiritualmente. Las amistades se cultivan respetando al otro y aprendiéndolo a querer, no a pesar de; sino apoyado en las diferencias. Te acercan a una persona tanto los puntos en común como las diferencias que te enriquecen". Y sobre las bases de esta amistad dijo: "Hay una afinidad, no sé si natural; pero hay gente con la que te gusta mucho compartir. A eso hay que cultivarlo".