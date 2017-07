“Cantantes en guerra” y “Una cigüeña en apuros” renuevan la cartelera

20/07/2017 -

Como cada semana, la Dirección de Cultura de la Municipalidad de La Banda, a través del Cine Teatro Municipal Renzi ofrece una variada cartelera de producciones de diferentes géneros. A partir de hoy los títulos que conformarán la cartelera serán: "La Bella y la Bestia", "Cantantes en guerra", "Una cigüeña en apuros" y el regreso de la biografía "Gilda, no me arrepiento de este amor", que tuvo gran éxito con el público bandeño. Desde la gestión del intendente Mirolo, el fomento cultural es uno de los pilares fundamentales del trabajo diario para acercar a la familia a la sala principal de la ciudad, no sólo con producciones cinematográficas, sino también con espectáculos variados que tienen que ver con la música, la danza y el teatro. El drama romántico "La Bella y la Bestia", protagonizado por Emma Watson y Dan Stevens, será proyectado todos los días en el horario de las 19.30. La comedia argentina "Cantantes en guerra" se presentará ante la audiencia por primera vez y tendrá su espacio a las 22. En cuanto a la aventura animada "Una cigüeña en apuros", para el público infantil tendrá la función especial de las 18 durante todos los días. Por último, debido a su notable repercusión durante sus semanas en cartelera en "La cuna de poetas y cantores", vuelve a proyectarse la biografía de la cantante más popular de Argentina, "Gilda, no me arrepiento de este amor". La misma se verá los días 21, 22 y 24 de julio a la medianoche.