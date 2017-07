Fotos "Hay muchos recursos de los vecinos que no terminaron en viviendas, cloacas o rutas, sino en bolsillos de los funcionarios"

El ministro del Interior, Obras Publicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, ponderó la gestión de Cambiemos en materia de obras públicas, criticó al gobierno anterior por no realizar obras de largo plazo y señaló que muchos fondos "no terminaron en viviendas, en cloacas, en rutas, y sí en bolsillos de funcionarios". En la inauguración de una tuneladora que realizará la red cloacal en Dock Sud, el ministro apuntó: "Hay que hacer lo que había que hacer y durante muchos años no se hizo. Hay muchos recursos de los vecinos que no terminaron en viviendas, en cloacas, en rutas, y sí en bolsillos de funcionarios". Según un comunicado de Presidencia de la Nación, la obra inaugurada en Dock Sud demandará cinco años de trabajo. Para Frigerio, el kirchnerismo no realizaba este tipo de trabajos porque "sabía que no iba a poder inaugurarlos en su gobierno". "Nosotros hacemos las obras que tenemos que hacer, que le cambian la vida a la gente, independientemente de si se ven o no se ven y de que las inauguremos nosotros o el gobierno que venga después", añadió el ministro del Interior. Recordó además que se trata de la obra "más importante" financiada por el Banco Mundial en todo el mundo. El funcionario consideró que la obra de la planta depuradora de Dock Sud que inauguró hoy el presidente Mauricio Macri "es la más importante del área metropolitana" y "le va a dar trabajo a más de 1.500 personas". Aseveró que durante "75 años no se construyeron cloacas en el país", porque "no era prioridad para los gobiernos" dado que "son obras que no se ven". "Es la obra más importante del área metropolitana en más de 70 años", dijo el funcionario.