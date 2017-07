Hermanas de Estela "evacuaron sus dudas" con la jueza Falco

Fotos ANÁLISIS. Laura, Alcira y el Dr. Abdala Auad se mostraron satisfechos por las respuestas recibidas.

20/07/2017 -

Tal como lo había adelantado EL LIBERAL, ayer a las 11 las dos mujeres se presentaron junto con uno de sus abogados -Dr. Ricardo Abdala Auad- en el despacho de la Dra. Rosa Falco. De la reunión también participó la fiscal que interviene en el caso, Dra. Olga Gay de Castellanos.

El encuentro duró casi dos horas y, al salir, las hermanas de Estela, asesinada de más de 20 puñaladas el 23 de diciembre del 2015, manifestaron sus sensaciones después de haber escuchado a la jueza.

"La verdad que fue clarificadora sobre muchas cuestiones, muchos datos nos enteramos por los diarios y lo que se puede hablar por teléfono, entonces, muchos datos estaban a medias o pasan por nuestra interpretación, entonces hoy pudimos clarificar y evacuar algunas de esas dudas", comenzó diciendo Laura, quien reside en Neuquén.

"Nos vamos tranquilas porque nos explicaron cuál es la línea de acción", agregó sobre las respuestas que les brindaron las magistradas.

Consultadas sobre cuáles eran los interrogantes que tenían, señaló: "No teníamos una gran duda, pero sí dudas sobre muchas cuestiones".

¿Avances?

Ante la pregunta de si se registraron avances en la compleja causa, deslizó: "Se están esperando algunas pruebas que van a aportar nuevos datos. El tema es que se sigue avanzando, a su ritmo, pero se sigue avanzando".

También manifestó que les gustaría estar más cerca de su sobrino, Nahuel Auad, pero también explicó que las distancias son largas y lo impiden, por lo que tratan de afrontar la situación de la mejor manera posible.

Por su parte, Alcira, también coincidió con su hermana al señalar: "Fue una charla tranquila y amena, nos vamos bien, con algunas cosas más claras y ahora a esperar que las pruebas que tienen que llegar lo hagan".

Las hermanas de la empresaria indicaron que no tienen una hipótesis o una idea formada de lo que pudo haber ocurrido aquella fatídica jornada. "No conocíamos su cotidianeidad, por eso es difícil", explicaron y señalaron que no conocían a ninguno de los sospechosos en el proceso.