Desde la clandestinidad, "Salchi" defendió su inocencia

20/07/2017 -

Mientras las investigaciones continúan, "Salchi" Silva -un adolescente corredor de motociclismo- quien estaría sindicado de ser el presunto autor del disparo que terminó con la vida de Migue, se defiende a través de las redes sociales.

En un perfil de Facebook -que está bajo del nombre del supuesto acusado- reza una publicación escrita desde la madrugada que indica, textualmente: "Yo no soy delincuente ni asesino, xq me engarronan haci (sic) no caigo. Ver a mi familia sufrir, a mi novia, a todos los que me quieren, me conocen, saben de mi. Xq a mí. Solo quiero salir de esta. Más de uno logro destruirme la vida. Yo no le deseo el mal a nadie. Ver a esa familia sufrir por su hijo y culpan a cualquiera como a mi sin tener nada que ver xq hdp. Pagar un abogado con la situación que uno está pasando sin tener nada que ver duele... duele como salgo a la calle ahora".

Cabe remarcar que la Policía realizó allanamientos el jueves en varios domicilios del Bº 25 de Mayo para dar con el paradero del joven, pero los resultados fueron negativos.