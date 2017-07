"Esto no va a quedar así"

20/07/2017 -

Consternado y atravesado por el dolor a raíz del trágico hecho que le costó la vida a su hermano, Ángel Flores pidió que la policía busque al verdadero autor del crimen porque de lo contrario harán justicia por mano propia.

"Por un basura lo perdí. Por una basura mi hermano está en un cajón. Que sepa, quien le hizo esto a mi hermano que no va a quedar así, lamentablemente no va a quedar así. Si la policía no hace nada yo mismo voy a actuar porque mi hermanito no puede estar así ahora", expresó el adolescente en medio de una crisis de llanto.

La familia de la víctima pedirá reunirse con la fiscal da la causa para tener conocimiento de la investigación.