Los grandes pisan fuerte

20/07/2017 -

ARSENAL ALTAS: Germán Ferreyra, Rodrigo Contreras, Ryduan Palermo, Facundo Monteseirín, Facundo Cardozo, Emiliano Papa e Iván Bella. BAJAS: J. Celaya, S. Sánchez, M. Leiva, G. Sanabria, Luciano Vella, Fernando Pellegrino, Joaquín Boghossian, Juan Sánchez Sotelo, Gonzalo Papa, Gonzalo Bazán, Leandro Marín, Federico Flores y Jonathan Bottinelli. INTERESAN: F. Bellocq, J. Vitale y Mariano González. ATLÉTICO TUCUMÁN ALTAS: Gervasio Núñez, Alejandro Melo, Nicolás Romat, Nahuel Zárate y Gonzalo Freitas. BAJAS: Cristian Menéndez, Bruno Bianchi, Leonel Di Plácido, Leandro González y Fernando Zampedri. INTERESAN: Gustavo Gotti, Alexis Messidoro, Gustavo Toledo, Cristian Llama y Joaquín Arzura. BANFIELD ALTAS: Jesús Dátolo. BAJAS: J. Cobo, Jonathan Requena, Gonzalo Prósperi, Brian Sarmiento, Thomas Rodríguez, Nicolás Bertolo y Emanuel Cecchini. INTERESAN: L. Pérez Godoy, F. Fattori, Marcelo Torres y Pablo Mouche. BELGRANO ALTAS: Santiago Martínez, Neri Bandiera, Marcelo Benítez, P. Barrios, Jonathan Ramis y Jorge Ortiz. BAJAS: Claudio Aquino, Mario Bolatti, Sebastián Prediger, Iván Eteveneaux, Jorge Velázquez, Guillermo Farré y Nahuel Luján. INTERESAN: Fernando Zuqui, Adrián Arregui, Nicolás Oroz, Ramiro Carrera, Joel Amoroso, Diego Viera, Brian Fernández y Epifanio García. BOCA ALTAS: Paolo Goltz, Edwin Cardona y Cristian Espinoza. BAJAS: Ricardo Centurión, Jonathan Silva, Rodrigo Bentancur, Axel Werner y Ramiro Martínez. INTERESAN Carlos Tevez, Esteban Rolón, Jesús Medina, Ramón Abila y Walter Montoya. COLÓN ALTAS: G. Marinelli, Gustavo Toledo, Matías Fritzler y Marcelo Estigarribia. BAJAS: Iván Torres, F. Oviedo, Gerónimo Poblete, Jorge Broun y Facundo Pereyra. INTERESAN: Marcos Díaz y C. Guanca. DEFENSA Y JUSTICIA ALTAS: F. Cristaldo, Lucas Suárez, Ciro Rius, Andrés Cubas y Daniel Marcial González. BAJAS: E. Gómez, M. Bareiro, A. Bouzat, A. Ríos, Pablo Becker, Fernando Elizari, Tomás Pochettino, Tomás Cardona, Gonzalo Castellani, Jonás Gutiérrez, Nicolás Stefanelli y Alexis Barboza. INTERESAN: D. González, F. Andrada, T. Conechny, Fabián Bordagaray y Damián Martínez. ESTUDIANTES ALTAS: Mariano Pavone, Pablo Lugüercio, Gastón Campi, Hernán Burbano y Marco Borgnino. BAJAS: Julian Marchioni, J. Toledo, Augusto Solari, Matías Aguirregaray y Lucas Viatri. INTERESAN: Gastón Fernández, Fernando Zuqui, Pablo Álvarez, A. Plata, E. Farías, Agustín Bouzat, Sebastián Rincón, Lucas Melano, Francisco Fydrizewski y Matías Catalán. GIMNASIA ALTAS: Nicolás Colazo. BAJAS: M. Coronel, J. Noce, R. Carrera, J. Valdez Chamorro, D. Bottinelli, M. Matos, D. Imperiale, Sebastián Gorga, Mauricio Romero y Sebastián Romero. INTERESAN: M. Caire, F. Fydriszewski, F. Montovano, Junior Arias y Mauricio Affonso. GODOY CRUZ ALTAS: Ramiro Martínez. BAJAS: Rodrigo Rey, M. Benítez, A. Aldalla, M. Sigales, N. Sánchez y E. Bonacorso. INTERESAN: Lucas Hoyos, F. Rodríguez y Tobías Figueroa. HURACÁN ALTAS: Manuel García, Lucas Villarruel, Christian Chimino y Saúl Salcedo. BAJAS: Marcos Díaz, Matías Fritzler, L. Díaz, G. Marinelli, Matías Giordano, Mario Risso, Lucas Chacana y Daniel Montengro. INTERESAN: Rodrigo Errampuse, Facundo Coniglio, Carlos Matheu, César Rigamonti, C. Campestrini, Nazareno Solís, Omar Alderete y Mauricio Affonso. INDEPENDIENTE ALTAS: Jonás Gutiérrez, A. Zárate, Fernando Amorebieta y Nicolás Domingo. BAJAS: Gustavo Toledo. INTERESAN: Jean Beausejour, Walter Gargano, Alejandro Chumacero, Esteban Rolón y Nazareno Solís. LANÚS ALTAS: Diago Giménez e Ignacio Canuto. BAJAS: Facundo Monteseirín, Ciro Rius, Agustín Pelletieri y Hernán Toledo. INTERESAN: Manuel Alderete, L. Janson, M. Mellado, Esteban Rolón, C. Villagra y Rodrigo Sayavedra. NEWELL´S ALTAS: Rafael García, Mauro Guevgeozian y Brian Sarmiento. BAJAS: Ignacio Scocco, Facundo Quigñón, Mauro Formica, Néstor Moiraghi, Sebastián Domínguez, G. Voboril, Sebastián Prediger, S. D’Angelo, Giovanni Zarfi no y Eugenio Isnaldo. INTERESAN: Lucas Albertengo, Joaquín Arzura, Cesar Rigamonti, Mauricio Sperdutti, B. Bianchi y Daniel Mancini. OLIMPO BAJAS: Y. Cabral y L. Villarruel. INTERESAN: Marcos Lliuya, Cristian Nasuti y Matías Cahaís. PATRONATO ALTAS: Blas Cáceres, Abel Peralta, Martín Rivero, Bruno Urribarri, Adrián Balboa y Julián Marchioni. BAJAS:L. Comas y M. Marconato. RACING ALTAS: Egidio Arévalo Ríos, Lucas Orban, Juan Patiño, Andrés Ibargüen, Ricardo Noir, Brian Fernández, Nicolás Oroz, Renzo Saravia, Martín Ojeda y Augusto Solari. BAJAS: Luciano Aued, G. Campi, Marcos Acuña, Gustavo Bou, Agustín Orion, Pablo Álvarez, Germán Voboril, Francisco Cerro y Emanuel Insúa. INTERESAN: Milton Valenzuela, Leonardo Gil, Christian Bernardi, Martín Arias, Nahuel Menéndez, Emanuel Reynoso y Marcos Díaz. RIVER ALTAS: Enzo Pérez, Javier Pinola, Germán Lux, Ignacio Scocco y Alexander Barboza. BAJAS: Sebastián Driussi, Juan Kaprof, Iván Alonso, Nicolás Bertolo, Augusto Solari, Federico Andrada, Arturo Mina, Leandro Vega, Nicolás Domingo y Tomás Martínez. INTERESAN: Nicolás de la Cruz. ROSARIO CENTRAL ALTAS: Fernando Zampedri, Alfonso Parot y Santiago Romero. BAJAS: Javier Pinola, Teófi lo Gutiérrez, Víctor Salazar, Damián Musto, Hernán Menosse, Esteban Burgos y César Delgado. INTERESAN: L. Geminiani, Luciano Balbi, Jonathan Galván, Matías Caruzzo, Leonardo Gil y Javier García. SAN LORENZO ALTAS: Nicolás Reniero, Facundo Quignón, Gabriel Gudiño, Alexis Castro, Gonzalo Rodríguez y Víctor Salazar. BAJAS: Néstor Ortigoza, Gonzalo Bergessio, Alejandro Melo, Rodrigo Contreras, Rodrigo Tapia, Mathías Corujo y Tino Costa. INTERESAN: Juan Manuel Iturbe y Eduardo Vargas. SAN MARTÍN ALTAS: Gonzalo Prósperi, Félix Banega, Leandro Vega, Nicolás Messiniti y Damián Schmidt. BAJAS: Emanuel Dening, Ezequiel Montagna, G. Villarruel, E. Agüero, M. Lugo y Patricio Matricardi. INTERESAN: Carlos Luque. TALLERES ALTAS: Joao Rojas y Lucas Olaza. BAJAS: Leonardo Gil, Ezequiel Rescaldani, L. Kruspzky y W. Olivera. INTERESAN: Marcos Lliuya, Marcos Caicedo, Andrés Chávez, Diego Vera, Junior Arias y Jean Beausejour. TEMPERLEY ALTAS: Josué Ayala, Maximiliano Lugo, Adrián Scifo, Juan Sánchez Sotelo y Ezequiel Montagna. BAJAS: Luciano Vázquez, Alexis Zárate, Dardo Miloc, Ariel Colzera, Mauro Guevgeozian, Matías Ibáñez, M. Figueroa y Cristian Chimino. INTERESAN: A. Arregui, T. Cardona, E. Isnaldo. TIGRE ALTAS: Julio Chiarini, Alexis Niz, Rodrigo Depetris, Mathías Abero, Kevin Itabel, Ivo Hongn, Manuel González, Daniel Imperiale, Gastón Bojanich, Hamilton Pereira, Carlos Rodríguez, Matías Pérez García. BAJAS: Diego Castaño, Gaspar Iñíguez, Emiliano Papa, Bruno Urribarri, P. Lima, O. Benítez, Sebastián Rincón, Emiliano Ellacópulos, Diego Gurri. INTERESAN: Denis Stracqualursi, S. Sánchez, L. Heredia y Jacobo Mansilla. UNIÓN ALTAS: Damián Arce. BAJAS: Diego Villar, D. Godoy, M. Cejas, Guido Vadalá y Nahuel Zárate. INTERESAN: Fabián Bordagaray, F. Niell, Hernán Lino, Lucas Aveldaño y Gabriel Lazarte. VÉLEZ ALTAS: Gonzalo Bergessio, Matías Pérez Acuña, Agustín Doffo, Eric Jerez y Federico Andrada. BAJAS: Juan Manuel Martínez, Mariano Pavone, Héctor Cantero, Maximiliano Caire, Gonzalo Díaz, Cristian Nasuti, Iván Bella, Fabián Assmann, Facundo Cardozo, Blas Cáceres, S. Stelcaldo y Diego Zabala. INTERESAN: Guillermo Reyes, Mauro Zárate, Santiago Vergini, Joel Amoroso, J. Cristaldo, Diego Rodríguez y Marco Torsiglieri.