"Manu" confirmó que jugará una temporada más

20/07/2017 -

El escolta argentino Emanuel Ginóbili anunció ayer mediante un mensaje en Twitter que continuará una temporada más en la franquicia de la NBA San Antonio Spurs y disipó las dudas sobre la posibilidad de su retirarse este año.

"Seguiré vistiendo la número 20 un tiempito más!!", escribió Ginóbili en la red social y puntualizó en inglés "Back with the Spurs for another season" (con los Spurs por otra temporada).

El bahiense ultima los detalles para firmar el contrato en los próximos días y jugará su temporada número 16 con el equipo texano.

La continuidad de "Manu" había sido confirmada el martes por el periodista estadounidense Adrian Wojnarowski, muy cercano a la franquicia texana, quien indicó en su cuenta de Twitter que "Ginóbili y San Antonio están finalizando detalles de su regreso inminente para la 16ª temporada de la NBA".