"Para crear empleo no se necesita una reforma laboral grande"

Fotos COLINA. Para el economista, se deben reducir las cargas sociales y fijar salarios acordes a la realidad de cada región productiva del país.

20/07/2017 -

¿Cuáles deberían ser los principales elementos que tendría que introducir una reforma laboral para generar una mayor cantidad de empleos a los que genera hoy la economía?

Los principales aspectos que hay que modificar de las regulaciones laborales para generar masivamente empleo formal no pasan tanto por una reforma laboral grande sino por reducir el peso de las cargas sociales con mínimos no imponibles, para concentrar la reducción impositiva en los salarios más bajos, y sensibilizar la negociación colectiva para fijar salarios de convenios diferenciales más acordes con las realidades productivas del norte del país (hoy se aplican los mismos salarios de convenio para la Ciudad de Buenos Aires que para las provincias del Norte, lo que no se condice con las capacidades productivas del Norte y por eso allí hay menos empleo formal y más informalidad).

¿Qué resultados se podrían obtener y cómo serían en corto, mediano o largo plazo?

Ambas medidas señaladas arriba sería de corto plazo. En la medida de mediano plazo que hay que trabajar es en mejorar la cobertura, calidad y pertinencia con el mundo del trabajo de la escuela secundaria.

Cuando se habla de reforma laboral se relaciona con la década del 90 y a demonizar sus efectos, pero ¿es diferente el escenario actual y los cambios que se deberían instrumentar de aquellos?

Sí. Es diferente el escenario actual. Los cambios en las regulaciones laborales para mejorar la productividad de los trabajadores y así aumentar sosteniblemente el salario real es con el diálogo serio y profesional en la negociación colectiva. Hasta ahora los convenios colectivos se usan casi exclusivamente para fijar el porcentaje de aumento del salario de convenio que permite la inflación. En escenarios de menor inflación, los convenios colectivos hay que utilizarlos para ver cómo elevar la productividad. En otras palabras, con alta inflación, los convenios colectivos son para procurar que la inflación no se coma el poder adquisitivo; con baja inflación, deben servir para subir el salario real vía aumentos sostenidos de productividad.

¿Son aplicables esos cambios mediante resoluciones o bien requieren de un consenso más amplio en Diputados y en el Senado?

No hacen falta leyes. Es concientizar de un uso responsable de la negociación colectiva.

¿Qué impacto podrían tener esas reformas en el sistema jubilatorio?

Ninguno. Porque aumentaría el empleo de los que hoy están no registrados, que no hacen en los hechos aportes jubilatorios porque no pueden.

¿Las reformas apuntadas podrían vulnerar derechos laborales actuales?

No.