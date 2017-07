El fuertes descargo de la China Suárez en Instagram

Fotos FOTO TOMADA DE RADIOMITRE.CIENRADIOS.COM.AR

En medio de los fuertes rumores de embarazo, la China Suárez escribió un mensaje de descargo para todos los que la critican y la siguen tratando de "tercera en discordia".



La actriz había compartido, la semana pasada, una foto en la que se veían unas manitos de niño tocando su vientre, lo que muchos tomaron como la confirmación de que estaba embarazada.



Inmediatamente, los medios consultaron a Pampita sobre la polémica foto, que luego fue eliminada: "No opino nada de lo que pueda hacer esa persona. No opino de ella tampoco y no me refiero a ningún tema nunca. Los comentarios no los haría nunca en TV, no quiero problemas con el papá de mis hijos".



Tras la nota a la modelo, la China decidió publicar una foto de un camino y dirigirse a los que la critican.



"Gente mala. Falsa. Que toda muestra de amor le resulta una provocación. Vacíos de cabeza. Faltos de amor. Resentidos. Aman el puterío. El precio de la exposición, estar en un ambiente y un momento de la vida en que TODO es malintencionado, TODO odio, NO voy a acostumbrarme a eso, jamás va a parecerme normal la MALDAD. Mi alegría te provoca, algo malo hay ahí adentro", escribió junto a su publicación.