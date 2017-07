FÚNEBRES | 21 de Julio de 2017

Hoy 22:41 - FALLECIMIENTOS





- Norma Nélida Ibáñez

- Héctor Gómez (La Banda)

- Olga del Valle Abraham

- Rubén Osvaldo López

- Ramón Nemecio Aguilar (La Banda)

- Beningna Montenegro de Ibáñez (La Banda)

- Eduardo Oscar Coronel (La Banda)

- Mario Héctor Gómez (La Banda)





ABRAHAM, OLGA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/17|. Sus hijos Daniel, Claudio, Vanesa, hijos pol, Tere, Yesi, nietos, Evelyn, Ramiro, Lurdes, Malena y demás familiares, vecinos y amigos participan su fallec. Sus restos fueron inhumados en el cemet. Pque de la Paz. EMPRESA SANTIAGO.

IBÁÑEZ, NORMA NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/17|. Sus hijos José, Néstor, Verónica, Graciela, Norma, Gissel, sus nietos, bisnietos, tataranietos y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad. Cobertura Caruso Cia. Argentina de Seguro. Servicio REALIZADO POR COCHERÍA NORTE. La Plata 162. Tel. 421-9787.

LÓPEZ, RUBÉN OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/17|. Su madre Alba, su esposa María T. Martino, sus hijos Ayelén y Mauricio, sus hnos. César, Alberto, José, Rubén, Ariel, Julio, Dani, Alejandra, Cinthia, Estefania, Victoria, hnos políticos Eduardo, Cacho, Analia y María, sobrinos, tíos y demás familiares participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 10 hs en el cemet. De Vuelta de la Barranca, casa de duelo capilla Espíritu Santo Bº Ej. Argentino. EMPRESA SANTIAGO.

LÓPEZ, RUBÉN OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/17|. Nelly Herrera de Basbús y sus hijos Luis, Nelly Patricia, Maria Eugenia, Marcelo y Maria Beatriz y sus respectivos familiares, acompañan a su hermano José Cáceres en tan doloroso momento.

MALDONADO, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/17|. Su esposa Analia del Valle Martínez, sus hijos Gabriela, Mariana, Maximiliano, Micaela, h. político Lucas, sus nietos Sol, Ignacio y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 11 hs en el cementerio Parque de la Paz. Cobertura Certeza S.A. Servicio REALIZADO POR COCHERIA NORTE. La Plata 162.Tel. 4219787.

MALDONADO, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/17|. Su esposa Analía Martínez, sus hijos Mariana, Gabriela, Maximiliano y MIcaela Maldonado, hijo politico Lucas Garcia, sus nietos Sol y Nacho, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio Parque de la Paz. Sala velatoria La Plata 162.

MALDONADO, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/17|. Su hermano político José Butiler, Sandra Martinez, David, Florencia, Enzo, Candela, Tobias y Mateo, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 11 hs. en el cementerio Parque de la Paz.

MALDONADO, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/17|. Tío querido no puedo comprender tu partida, te fuiste dejando un vacío muy grande en los que te queriamos, vivirás por siempre en nuestros corazones. Sus sobrinos David Butiler, Candela Urquiza, Tobias y Mateo, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 11 hs. en el cementerio Parque de la Paz.

MALDONADO, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/17|. Su suegro y amigo Carlos Martinez, su hija Rosa Elizabeth participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 11 hs. en el cementerio Parque de la Paz.

MALDONADO, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/17|. Ricardo Butiler, Karina Jozami y sus hijos Facundo, Jorgelina, Victoria y Francisco, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 11 hs. en el cementerio Parque de la Paz.

MALDONADO, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/17|. Aida Carrera, Sandra Butiler y sus hijos Belén y Antonio, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 11 hs. en el cementerio Parque de la Paz.

ROGER, ANA MARÍA TERESA (Amay) (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/17|. Sus vecinos Luis Carrera y Rosa Soriano y flia. participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ROGER, ANA MARÍA TERESA (Amay)(q.e.p.d.) Falleció el 18/7/17|. Elvecia Elizabeth Christen de Roger y familia participan su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este dolor.

ZANI, ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 19/7/17|. Dr. Hugo Peralta y señora acompañan a sus familiares en estos difíciles momentos de dolor rogando oraciones en su memoria.





FAILA DE PONCE, ANTONIA (q.e.p.d.) Falleciò el 21/7/82|. Mamá: pasaron 35 años de tu partida a la Casa del Señor, donde gozas de la paz eterna; pero tu amor, tu bondad y tu entrega permanecen en nuestros corazones, y en nuestros recuerdos. Tus hijos, hijos políticos, nietos y bisnietos, se unirán hoy en oración a las 20 hs en la Santa misa en la parroquia Santa Rita, para rogar por tu eterno descanso.

GARAY DE CÁCERES, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/16|. Su esposo Carlos Alberto Cáceres Rojas y sus hijos Carlitos, Josefina, Eugenio, Francisco, Elvira y sus respectivas familias que la recuerdan con inmenso cariño invitan a la misa que se celebrará mañana en la iglesia Catedral a las 20.30 hs. al cumplirse un año de su fallecimiento.

GARAY DE CÁCERES, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/16|. Su sobrina y ahijada Anita Castiglione y familia invitan a la misa que se celebrará mañana a las 20.30 hs.en la Iglesia Catedral al cumplirse un año del fallecimiento de la querida tía Rusa, quien siempre permanecerá en su corazón.

SANTILLÁN, ANTONIO (Lito) (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/16|. Parece mentira Lito, parece mentira que ya ha pasado un año de tu partida al reino del Señor y no haya podido resignarme del dolor, que me produjo tu ausencia, esa ausencia que duele, que angustia y desconsuela. Lito fuiste un esposo, padre y abuelo ejemplar, no me fue fácil vivir este primer año sin ti, nunca te olvidaré. Tu esposa, hijos, hijos políticos y nietos, invitan a la misa en la parroquia Virgen del Valle del Bº H. Hondo, el día sábado 22/7 a las 20 hs.





BELLOMO DE BUSTOS, EMILIA CORINA (Nenina) (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/14|. Querida "Nenina " hoy no es tu aniversario, pero es el día del "amigo" es por eso que, te recordamos con todo el cariñó, la comisión directiva , las empleadas de la Biblioteca Gorostiaga deseamos que estés, gozando de la compañía del Señor, y de nuestra Santísima Madre. Descansa en paz, nuestras oraciones por ti.





AGUILAR, RAMÓN NEMECIO (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/17|. Su esposa Teresa, sus hijos Patricia, Ariel, Clarinda, Gustavo, Mariza, nietos, bisnietos y demás familiares participan. Sus restos serán inhumados hoy 10.30 hs en Cemet. Jardín de Sol, casa de duelo Sala Nº 2 P. L. Gallo. Servicio Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

AGUILAR, RAMÓN NEMECIO (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/17|. Su hermano Humberto Aguilar, su hermana política Estela y sus sobrinos Fabián y Carlos acompañan a su esposa e hijos en este momento de dolor. Sus restos serán inhumados el 21/07/17 a las 11 hs en el Cementerio Jardín del Sol.

AGUILAR, RAMÓN NEMECIO (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/17|. Sus primos Negrita Suasnávar, Hugo D. Torres, sus hijos Hugo, Fernanda y Carina, sus hijos políticos, nietos y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan que el Señor les dé consuelo a su esposa, a sus hijos y nieto. Que su alma descanse en paz.

CORONEL, EDUARDO OSCAR DR. (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/17|. Su hermana Tomasa Coronel e hijos Luis Gustavo, Ramón Eduardo Gerez, sus sobrinos y demás familiares lamentan su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardin del Sol.

CORONEL, EDUARDO OSCAR DR. (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/17|. "Señor ya está ante ti, recíbelo en tu Reino y dale el descanso eterno". Sus sobrinos Rossana, Hugo, Valeria, Jenny Argibay y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

CORONEL, EDUARDO OSCAR Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/17|. Víctor Hugo Acosta y familia acompañan a su hijo Eduardito y demás familiares en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

CORONEL, EDUARDO OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/17|. Juan Carlos Coronel Gallardo, su esposa Claudia, sus hijas Florencia y Alma acompañan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su amigo Héctor. Elevan oraciones en su memoria.

CORONEL, EDUARDO OSCAR Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/17|. Edgardo José Argibay y Sra. Edgardo Fabián Argibay y Sra; Silvana Argibay; Agustín E. Argibay y María Emilia Argibay participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan por su eterno descanso. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Jardín del Sol.

CORONEL, EDUARDO OSCAR Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/17|. Rubén Alberto Argibay y Sra; Sus hijos y nietos acompañan con dolor su fallecimiento.

CORONEL, EDUARDO OSCAR Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/17|. Alfredo Laudani y Sra; Marta Garay de Laudani acompañan con profundo dolor a su hijos en tan difícil momento.

CORONEL, EDUARDO OSCAR DR. (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/17|. La Rectora, Lic. Natividad Nassif y el Vicerrector, Dr. Publio Araujo, el Honorable Consejo Superior, Decanos, Vicedecanos, Secretarios del Rectorado, Consejeros Directivos, Docentes, No Docentes y los integrantes de la Comunidad Universitaria de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, expresan sus condolencias por el fallecimiento del Ex- Decano de la Facultad de Ciencias Forestales, Ex-Director del Instituto de Tecnología de la Madera y Ex- Profesor Universitario, Ing. Dr. Eduardo Coronel. Acompañan en este difícil momento a su familia y elevan oraciones en su memoria.

CORONEL, EDUARDO OSCAR Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/17|. El Decano de la Facultad de Cs. Forestales Dr. Víctor Hugo Acosta, la Vicedecana Lic. Elsa Ibarra de Gómez, los Consejeros Directivos, los Secretarios del Decanato, Personal Docente, No Docente y alumnos de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, expresan sus condolencias por el fallecimiento del Ex-Decano de la Facultad antes mencionada, Ex-Director del Instituto de Tecnología de la Madera y Ex-Profesor Universitario, Ing. Dr. Eduardo Coronel. Acompañan en este difícil momento a su familia y elevan oraciones en su memoria.

CORONEL, EDUARDO OSCAR Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/17|. Emilio Rizo Patrón y familia; Teresita Rizo Patrón de Varela, sus hijos Silvia, María Lucrecia y Sergio Ratier y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento rogando resignación para sus queridos hijos Rosita y Eduardo.

CORONEL, EDUARDO OSCAR DR. (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/17|. "Eduardo: estás junto a Marta tu compañera de vida.." Tu cuñada Raquel Villagra de Argibay, participa con profundo dolor tu fallecimiento. Eleva oraciones en tu querida memoria.

CORONEL, EDUARDO OSCAR Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/17|. Compañeros, colegas, ex-alumnos y personal no docente del Instituto de Tecnologia de la Madera- UNSE, participan con profundo dolor el fallecimiento del amigo y exdirector. Querido Eduardo que el Señor te reciba en sus brazos, descansa en paz junto a tu compañera de vida.

CORONEL, EDUARDO OSCAR Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/17|. Lionel Moya, su esposa Ema Mercedes Figueroa, sus hijos Lionel Gustavo, Blanca Luciana, Rafael Osvaldo y sus respectivas familias, acompañan a la familia en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

CORONEL, EDUARDO OSCAR Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/17|. Querido Coro, siempre estarás en nuestros corazones. Rosita, Mauricio e Ingrid participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CORONEL, EDUARDO OSCAR Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/17|. Mauricio Rodolfo e hijos, Ingrid, German, Marianela y Agostina, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

CORONEL, EDUARDO OSCAR DR. (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/17|. Querido Papi: te fuiste con nuestra mamá a vivir en la casa del Señor...yo se que desde ahí no habra día que nos desampares. Guíanos con tu luz y tu amor. Te necesitamos. Siempre vivirás en mi corazón. Tus hijos Rosi y Eduardo Coronel, participan con profundo dolor tu partida al Reino del Señor. Rogamos oraciones en tu querida memoria por el descanso eterno de tu alma.

CORONEL, EDUARDO OSCAR Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/17|. Ing. Antonio Villaverde, Ing. Vicente Bellomo, Ing. Lucas Roic, Ing. Pedro Boletta y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, MARIO HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/17|. Sus hijos Ely y Pato, h/pol Luis y Claudia, nietos Esteban Luis, Florencia, Héctor y Claudia, bisnieto Juan participan su fallec. Sus restos fueron inhumados en el cemet. La Misericordia. Servicio Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

GÓMEZ, MARIO HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/17|. Su sobrino Juan Carlos Gomez (h), su sobrina politica Blanca Josefina Pellene y sobrino nieto Julio Esteban Gomez Pellene, participan con profundo dolor su fallecimiento. Rogando una oración en su querida memoria y resignación para sus hijos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio La Misericordia.

GÓMEZ, MARIO HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/17|. Sus sobrinos Juan Carlos Gómez, y flia., y Lilia Maliza Gómez y flia., participan el fallecimiento del querido tio Bebe y acompañan a sus familiares en su dolor. Ruegan oraciones por ssu descanso en paz.

GÓMEZ, MARIO HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/17|. Tío Bebe: es imposible no está triste... tu ausencia duele, pero tu recuerdo siempre nos hará sonreir. Chimbo, Chocha y flia acompañan con dolor a nuestros queridos primos Pato y Eli en este duro momento. Ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, MARIO HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/17|. Señor dale el descanso en paz y brille para el la luz que no tiene fin". Personal Directivo, Docentes y de Maestranza de Centro Experimental Nº 7 Dr. Nicolás Avellaneda participan con dolor el fallecimiento del papá del Prof. Mario Gómez. Ruegan oraciones en su memoria.

MONTENEGRO DE IBAÑEZ, BENIGNA (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/17|. Su hija Nélida Ibañez, nietos y bisnietos, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. Sus restos serán inhumados hoy a las 11 hs en el Cementerio La Misericordia.

MONTENEGRO DE IBÁÑEZ, BENIGNA (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/17|. Su hija María Odilia, su hijo político Raúl, nietos y bisnietos, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. Sus restos serán inhumados hoy a las 11 hs en el Cementerio La Misericordia.

MONTENEGRO DE IBÁÑEZ, BENIGNA (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/17|. Su hija Chabela, su hijo político Oscar, nietos y bisnietos, participan con profundo pesar su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. Sus restos serán inhumados hoy a las 11 hs en el Cementerio La Misericordia.

MONTENEGRO DE IBÁÑEZ, BENIGNA (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/17|. Su hijo Carlos Alberto (Pini), participan con profundo dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su querida memoria. Sus restos serán inhumados hoy a las 11 hs en el Cementerio La Misericordia.

MONTENEGRO DE IBÁÑEZ, BENIGNA DOROTEA (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/17|. Sus hijos Emilia, Odilia, Rosa, Carlos,h/pol, Osvaldo, Raúl, Oscar, nietos, bisnietos y demás familiares partic. Su fallec. Sus restos serán inhumados en Cemet. La Piedad 11 hs casa de duelo Belgrano 532 (S/V) Servicio Iosep, Unión Ferroviaria. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

MONTENEGRO DE IBÁÑEZ, BENIGNA (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/17|. Su hijo político Baby Bittar, nietos y bisnietos, participan con profundo pesar su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. Sus restos serán inhumados hoy a las 11 hs en el Cementerio La Misericordia.

MONTENEGRO DE IBÁÑEZ, BENIGNA (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/17|. Grupo de Oración "Jesús Misericordioso" de Santa Fe y San Carlos, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria. Sus restos serán inhumados hoy a las 11 hs en el Cementerio La Misericordia.





JARMA, ALEJANDRO (q.e.p.d) Falleció el 12/07/17|. Dejaste tu pueblo natal "Gramilla" y me diste 40 años de tu vida, fuiste bueno, generoso, Leal, fiel, tuiviste siempre la palabra justa en los momentos de vacilación. Fuiste mi refigio y consuelo en los momentos tristes y de gran dolor que viví. Hoy sos el angel de nuestra cass. Te amaremos y recordaremos simepre. Agradecemos a todas las personas que te acompañaron y te despidieron en tu partida hacia el Cielo Celestial. Afradecemos también a los Dres que lo asistiron Dr. Carlos Taboada, Dr. Américo Amerio, Dr. Sebastián Paz, en especial a su médico de cabecera Miguel Salomón (h) por sus palabras de consuelo hacia toda la familia." Que descanses en paz y que brille para tí la luz que no tiene fin". Margarita, Roberto, Edith, Abril, Joaquin y demás familiares, invitan a la misa que se oficiará en su memoria el día Viernes 21 a las 20 hs, con motivo de cumplirse el noveno día de su fallecimiento en la Parroquia Santiago Apóstol.

JARMA, ALEJANDRO (q.e.p.d) Falleció el 12/07/17|. Silvia Gallardo, sus hijos Marcos, Romina, Mónica y sus sobrinos invitan a la misa que se realizará hoy a las 20 hs en la parroquia Santiago Apóstol, para rogar por su eterno descanso.

YANCE DE ARCE, NÉLIDA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/07/09|. Querida madre: Hoy se cumplen ocho años de tu partida de este mundo para encontrarte con el Padre y con todos nuestros familiares que te precidieron. Dejaste un vacio muy grande y un dolor inmenso en mi corazón y en mi alma. Tu recuerdo permanece intacto todos los días de mi vida junto al de mi viejito adorado, te estraño. Que Dios te colme de Bendiciones, te haga descansar en paz y en su Gloria. Tu hijo Koky, invita a la misa que se oficiará el 21/07/17 a las 20 hs en la parrroquia Santiago Apóstol, para rogar por el eterno descanso de tu alma.





CEJAS DE GUERRA, CLARA FELISA (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/17|. Su amiga Berta P. de Rodilla y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a toda su flia., en tan dificil momento. ruegan oraciones en su memoria.

LLUGDAR, JUAN DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/17|. Felices los de corazón puro porque de ellos será el reino de los cielos. Norma Estela Peralta su Esposo Marcelo Velarde y su hija Victoria a compañan en el dolor a su amiga Maria Arsenia y toda su familia en este difícil momento.

LLUGDAR, JUAN DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/17|. Confiamos en tu palabra Señor. Juan Serrano y flia participa con dolor su fallecimiento, acompaña a su amigo Pucho y a toda la familia Llugdar en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria. Choya.

PAVÓN, AMALIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/17|. Sus hijos Carla, José, Maria, Héctor, Ramón, Franco, German, H. políticos, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Tintina (Dpto Moreno). Servicio realizado por COCHERIA NORTE LA PLATA 162 Tel. 4219787.