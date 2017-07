Otro sábado pleno de buenas propuestas

Hoy 02:03 -

Una de las competencias más apasionantes y convocantes de la provincia, los Clásicos Barriales ofrece otra jornada con partidos para todos los gustos.

Por la Zona Norte se diputará la segunda fecha del Campeonato Clausura denominado “Km 49”, mientras que por la Sur, mañana se pondrá en juego la primera fecha del Torneo Clausura “Esteban Nicolás Luna”.

En ambas organizaciones, los encuentros comenzarán a las 14.30 con 30 minutos de tolerancia para los primeros partidos.

La programación es la siguiente.

Zona Norte

En cancha de Barrio Aeropuerto: Ruta Uno vs. Román (20); Peti vs. Petrolider (20); Tinglados Albarracín vs. Gas del Estado (30); Polirubro Ailem vs. Ruta Uno (30).

En Mal Paso: La Banda de Memo vs. El Libertador (20); La 21 del Aeropuerto vs. 6º Pasaje (20); Calle 4 vs. Rifa de Alberto (30).

En Calle 107: Mojones vs. Hermanos Suárez (20); Carne Los Amigos vs. La Plaza del 9º Pasaje (20); Los Tenas vs. Amigos de la 18 (20); El Seppse vs. Los Pibes de Huaico Hondo (30).

En Morumbí (Borges): Fiambrería Real vs. Huaico Hondo (20); La Perú vs. El Bajo de Tarapaya (20); Rita Car vs. La Bañadera (30).

En Fondo de Borges: Estudiantes B vs. El Poli (20); Juveniles de La Bañadera vs. LA 203 (20); Juveniles de Borges vs. Quilmes (20); El Fondo de Borges vs. Calle 13 (30).

Otras propuestas

En 6º Pasaje: Los Piratas de la 109 vs. Árbol Solo (20); Villa Borges vs. Lamadrid (20); 6º Pasaje vs. 7º Pasaje (30).

En La Loma: Calle 4 vs. Juan Felipe Ibarra (20); Emaus vs. Juveniles del Paseo Colón (20); Refrigeración vs. Los Pumas (30).

En Chañar: Verdulería Chiki vs. DJ Duende (20); Km 49 vs. Carro Bar Chara (20); Cochetti vs. Carnes La Hacienda (30).

En Villa Grimanesa: Panificadora Franci vs. Almafuerte (20); Los Pibes de la 18 vs. Diego y Martín (20); El Rey de Copas vs. Barrio Colón (30).

En Pablo VI: Juveniles de Colón vs. Estrella (20); Pablo VI vs. Los Calamares (20); Pablo VI vs. Santa Rosa (30).

En Tarapaya: Laureles vs. Los Pibes del Pasaje (20); San Esteban vs. Carlitos Legui (20); El Bajo de Tarapaya vs. Mal Paso (30).

En Triángulo: Club Triángulo vs. Pacará (20); La 23 vs. Triángulo (20); Los Peregrinos vs. Los Pacíficos (20).

En Autonomía: Juventud Santiago vs. Pje 421 Vino Tinto (20); 1º Pasaje vs. Juveniles de Tarapaya (20); Autonomía vs. Stilnovo (30).

Zona Sur

En Mosconi: Barrio Libertad vs. Los Vagos del Mosconi (20); Kennedy vs. Tigres (20); Mosconi vs. Siglo XXI (30).

En Viamonte: La Palmera vs. Industria (20); La Santa Fe vs. Fénix (20); La Viamonte vs. Industria (30).

En Santa Lucía: Santa Lucia vs. La Castelli (20); PSG vs. 1º Junta (20); Peluquería Jaime vs. La Loma (30).

En Bº San Martín: Villa María vs. Juveniles de San Martín (20); Granate vs. La Loma (20); El Salvador vs. Bº San Martín (30).

En Vinalar: Juveniles de La Ancha vs. La Pandilla (20); Vinalar vs. Los Amigos (20); La Ancha vs. Ejercito Argentino (20).

En Fondo de Vinalar: Juniors vs. La 16 (20); Juveniles de Vinalar vs. Islas Malvinas (20); Fondo de Vinalar vs. Villa María (30).

En Mariano Moreno: Mariano Moreno vs. Los Mismos de Siempre (20); Pasaje 445 vs. Bobinados Soria (20); Amigos Unidos vs. Rifas Tunis (30).

Más partidos

En Los Pitufos: Mailín vs. Ciclón (20); Los Choguers vs. Racing (20); Mailín vs. Kiosco Benja (30).

En Virgen del Valle: Los Pibes de la 67 vs. Juveniles de Tronquito (20); Trofeos JJ vs. Juveniles Siglo XXI (20); Estudiantes vs. Sara y Mañu (30).

En Los Secos: Los Gedes vs. Panificadora Vidal (20); Jonami vs. Los Secos (20); Mónaco vs. Golo Sur (30).

En Los Sucios: La Gruta vs. Huracán (20); La SS vs. Despensa Daniela (20); Los Sucios vs. Damaso Palacio (30).

En Tronquito: Pibes de Siempre vs. Absalón Rojas (20); Tronquito vs. La Pueyrredón (20); Tronquito vs. 3 Amigos (30).

En Mistol: La Gobernador vs. Los del Pasillo (20); Racing de Ulluas vs. La Barra de Gento (20); Amigos de Lucianita vs. Atlético Tronquito (30).

En Gril: La Dorrego vs. Pumas Católica (20); Los 3 Amigos vs. Los dragones (20); Eli vs. Pibes de Rosario (20); Pibes del Cáceres vs. Francisco de Victoria (30).

En Tradición: La Güemes vs. Peluqueria Arte Pa (20); Tradición vs. Los Topos (20); 1º Junta vs. Amigos de Zeta y Chacha (20).