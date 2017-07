La Casa del Plomero fue efectivo y se quedó con el torneo Miguel Patire

Hoy 02:06 -

CHOYA, Choya (C). En el club Coinor tuvo lugar la gran final del torneo Miguel “Quetupí” Patire que organizó de manera exitosa la Nueva Liga Amateur de Fútbol de Frías durante varios meses de competencia. Allí se coronó campeón La Casa del Plomero que venció por penales a Mercadito Fernando, que había sido invicto en la fase regular del certamen.

En el tiempo reglamentario y el alargue había finalizado sin goles, aunque con innumerables situaciones de riesgos en ambos arcos. Hubo además cinco expulsados.

Es decir el partido decisivo tuvo todos los condimentos emotivos y dramáticos.

Luego en los disparos desde los doce pasos el arquero del campeón, Sánchez, llevó a los “verdes” que una vez más se quedaron con el sabor de la gloria. El resultado final fue 3 a 1.

Con el tercer puesto se adueñó Atlético Quirós que goleó y vapuleó a Deportico Choya por un contundente 4 a 0.

De esta forma el elenco catamarqueño accedió al podio.

Luego la comisión directiva junto a Miguel Patire entregaron los trofeos a los equipos que se ubicaron desde el 1º al 4º lugar.

Además se reconoció a Walter Farías (mejor arquero) Ariel Sanchez (goleador) Mercadito Fernando (equipo invicto fase regular del certamen).

Habrá un receso de una semana para organizar el nuevo campeonato.

Asociación friense

Mañana se disputará la sexta fecha del certamen Jorge “Turco” Videla que tiene como ente organizador a la Asociación del Fútbol Amteur Friense.

El estadio que albergará las emociones será el Tiro Federal de la Ciudad de la Amistad.

El arranque está previsto a las 13.30.

El programa tendrá el siguiente orden: Los Gigantes vs. Loma Negra; Barrio Oeste vs Vella Competición; Vasco Carnes vs. Los Cuervos; Los Tornillos vs. Autoservicio La More y Los Leones vs. Maestro Veliz.

Los resultados de la fecha anterior fueron: Gigantes 1, Barrio Oeste 0; Los Tornillos 3, Vella Competición 1; Vasco Carnes 5, Los Leones 0; Los Cuervos 2, Autoservicio La More 1 y Loma Negra 2, Maestro Veliz 1.

Los principales puestos de la competencia son Gigantes 11, Loma Negra y Los Tornillos 10 unidades.