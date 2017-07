Furth y Los de La Banda, por el título

Hoy 02:12 -

Esta noche se disputará la gran final de la Liga Smata, que agrupa a los empleados mecánicos, en el predio del Buen Pastor.

Los equipos de Furth y Los de La Banda irán en busca del título, en la ronda Campeonato, a partir de las 22 horas y en la cancha número 2. En tanto, a la misma hora pero en la cancha número 3, Lo Bruno y Novara jugarán por el tercer y cuarto puesto. También en la cancha 3, pero a partir de las 23, Renault vs. Senna animarán la final de la ronda Consuelo.

Liga Femenina

Mañana se jugará la segunda fecha de la Liga Femenina del Buen Pastor. Cancha 1: 18, Potencia vs. Estudiantes; 18.45, Chicas vs. Agrofusión; 19.30, Balcarce vs. Tagen Fem; 20.15, Amigas vs. Virgen del Valle. Cancha 2: 18, Belgrano vs. Chiquis; 18.45, Celtic vs. La Casa de la Juv.; 19.30, Chelsea vs. Saint Germain y 20.15, Águilas vs. Santiago FC.