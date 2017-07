Propuestas más que interesantes en La Banda

Hoy 02:17 -

La dirigencia de la Liga Bandeña de Ex Futbolistas pondrá en marcha mañana la disputa de un nuevo capítulo del certamen Anual 2017 denominado Gaseosa Secco, evento que reúne a los principales equipos de la ciudad de La Banda cada fin semana.

Sin dudas esta nueva fecha concitará como todos los sábados la atención de la afición amateur del fútbol bandeño. Es que la Liga Bandeña de Ex Futbolistas reúne a las grandes figuras de este deporte que pasaron por muchos clubes importantes de Santiago y a nivel país, aspecto que lo torna mucho más atractivo a la hora de entrar en escena.

Además, hay que destacar que cada fin de semana, el deporte pasión de multitudes, visita los diferentes barrios bandeños, poniéndole color y calor en varias categorías.

Generando en muchas ocasiones que los vecinos del equipo que hace las veces de local, se acercan a la cancha para brindar su aliento.

Es por ello que este certamen es muy popular en la ciudad de La Banda, y con el correr de los años lo hizo también muy competitivo. A tal punto que hay barrios cercanos que antes lo hacían en los clásicos reducidos desde donde surgieron las rivalidades, y ello hoy se trasladó con mayores reglas a la cancha amateur de La Banda. Y cuando se da una fecha especial, con muchos clásicos, la misma se torna muy interesante porque nadie quiere perder ese juego. Y es allí en donde los que ya pintan canas, en especial, sacan a relucir su garra y su pasión por querer hacerse dueños del partido.

Categoría C 34. En cancha de Produnoa Uno, a las 15: Produnoa vs. Soler FC. En San Isidro: San Isidro vs. Hual Club. En Gremio Uno: Dep. Manuel Belgrano vs. Triángulo. En Villa Unión Dos: Villa Unión vs. Dep. Alem. En Alto Verde; La 23 vs. Alto Verde. En Bº. Central Argentino: Bº. Central Argentino vs. Nueva Esperanza. En Paraíso: Paraíso vs. IV Centenario. En Dep. Rincón: Dep. Rincón FC vs. Bº. Salido.

A las 15.30 en Irma FC: Irma FC vs. Pablito FC. En LA Higuera: La Higuera vs. River Plate. A las 16.30 en Belgrano: Belgrano vs. Transp Yamila. En Amp. Paraíso: Taller Tévez FC vs. Constitución FC. En Amutesa: Def. De Dany vs. Zahuy FC. En Coronel Lugones: Arg. del Sur vs. Fénix Sur.

Categoría C 40. En cancha de Matadero a las 15: Def. Maipú vs. Soler FC. En Indep. De Simbolar: Italiano vs. Belgrano. En Palermo: Palermo vs. El Polear. En Gremio Dos: Besares vs. 25 de mayo. En Tapizados Acuña, 16.30: Independencia B vs. Central Norte. En Arg. de Norte: Arg. Del Norte vs. Chacarita. En Villa Suaya: Villa suaya vs. Independencia. En La Granja: Rivel Plate vs. Alto Verde. En Produnoa Uno: Produnoa vs. Def. Los Lagos. En Zahuy FC: Bº Gorrini vs. Coronel Lugones. en Río dulce: Los Simpson vs. Hual Club. En Gremio Uno: D. Manuel Belgrano vs. San Javier. En Central Norte: Central Norte B vs. Río Dulce. En Alem: Dep. alem vs. Zahuy FC.

Categoría C 40 años

En la categoría C 40 en cancha de Hual Club, a las 15: Hual Club vs. Dep. Walter. En Produnoa Dos: Platense vs. La Fraternidad. A las 16.30 en Produnoa Dos: Diablos Rojos vs. Paraíso. En Chacarita: Chacarita vs. Irma FC. En Gremios Dos: Soem vs. Besares.

En categoría C 50 en cancha de Güemes a las 16.30: Güemes vs. San Isidro. En San Fernando: Kiosko Isa FC vs. El Cruce. En Irma FC: Irma FC. vs. Los Amigos. En Arist. Del Valle: Arist. del Valle vs. Quilmes. En Rentas: Def. Pompeya vs. Hual Club. En Las Palmas: Las Palmas vs. Sarmiento. En San Juan: San Juan vs. Río Dulce. En Bº Independencia: Villa Raquel vs. Arg. Del Norte. En San Isidro: San Isidro vs. San Andrés FC. En Hual Club: Hual CLub B vs. Agua y Energía. En Parque Municipal: Soler vs. El Polear. En Def. Vilmer: Independencia Media Flor vs. Villa Suaya.

En categoría C 20 años

En categría C 20, en cancha El Cholo a las 14.15 en Las Palmas: Avenida City vs. Las Palmas. En Ima FC: Bº Salido vs. Irma FC. A las 15 en Cholo: Octubre vs. Soler FC. En Belgrano: Belgrano vs. Zugas FC. En Central Norte: Alianza FC. vs. Produnoa. En Rentas: Def. Pompeya vs. Central Norte. En Río Dulce: Río Dulce vs. Villa Inés. En Parque Municipal: Soler B vs. Bº Independencia. En La Granja: River Plate vs. San Isidro.

A las 15.30 en Las Palmas: Las Pamlas vs. Villa Suaya. A las 16 en cancha de Tramo 16: Dep. Dani vs. Finca de Ramos. A las 16.30 en cancha El Cholo: Laprida FC. Dorrego.