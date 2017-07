Octava fecha para los muchachos del comercio de la ciudad de La Banda

Hoy 02:18 -

La comisión directiva de la Liga Comercial de Fútbol Bandeña volverá a tener acción este domingo.

Se trata en esta oportunidad de la disputa de la cuarta fecha íntegra del Torneo Anual 2017 que organiza la Liga Comercial de Fútbol Bandeña que hace disputar el Sindicato de Empleados de Comercio de la vecina ciudad.

Los encuentros se jugarán en las dos canchas que posee el predio de Tabla Redonda y tendrán una tolerancia de media hora solamente para el primer partido de cada cancha.

Por supuesto que el certamen viene teniendo un marcado éxito y una gran paridad, puesto que los conjuntos se brindan por el gran espectáculo.

Cada fin de semana, el predio del Sindicato de Empleados de Comercio de la ciudad de La Banda, se llena no sólo con los diferentes jugadores que vienen a pasarla bien, sino también que sus seguidores con su aliento le ponen color.

Como siempre se espera una masiva concurrencia al predio.

Programa

En cancha Nº1. A las 10.30: Electronorte vs. Roberto Chelala; 12: CD Parque vs. Cel Mayorista; 13: Super Eli vs. Ferretería Ovejero.

A las 14: Aut. Zahuy vs. Distr. Miliy; 15: Despensa Facu vs. PLB; 16: Hiper Libertad vs. Polleria Sur.

En cancha Nº2. A las 12.30: Distribuidora Romero vs. Innovar Celulares; 14: Polisan vs. JM Deportes; 15: Óptica Ver Más vs. La Ferretería; 16: Novalux vs. Servicred.

Resultados

La disputa de la tercera fecha arrojó los siguientes resultados. JM Deportes 3, Innovar Celulares 1; Novalux 0, CD Parque 1; Cel. Mayorista 0, Distribuidora Romero 2; Servicred 2, Óptica Ver Más 0; La Ferretería 4, Polisan 2; Despensa Facu 1, Electronorte 0; Súper Eli 0.

Aut. Zahuy 2; Distr. Miliy2, Roberto Chelala 2; Hiper Libertad 3, Ferretería Ovejero 1; PLB 1, Polleria Sur 0.