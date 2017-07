Más acción en el Clausura

Hoy 02:20 -

FERNÁNDEZ, Robles(C). Con los festejos por el 127º aniversario fundacional de la ciudad de fondo, se disputará mañana el quinto capítulo del Torneo Clausura 2017 organizado por la Asociación fernandense de futbol amateur, auspiciada por la Dirección Municipal de Deporte y Recreación de esta ciudad con los siguientes apasionantes encuentros en las diferentes categorías:

En el Polideportivo: Bº Belgrano vs. Maxikiosco Antu (C40) y Arsenal vs. Talleres (C40). En Trula: Trula vs. Bº Sur (C50) y Triki vs. Wall Mar (C40). En Barrio Sur: Wall Mar vs. 9 de Julio (C50) y All Boys vs. Villa Elisa (C40). En La Loma: La Loma vs. Gremio (C50) y Triunfadores vs. Las Américas (C40). En El Quemao p/único: El Gateao vs. Tigres (C40). En Las Américas: Defensores de Huasi vs. Los Amigos (C50) y Sol de América vs. Trula (C40). En Forres p/único: Forres vs. Bº Sur (C40) .

Libre: La Loma.

Lo que dejó la fecha

Con un brusco cambio climático, que llegó pasadas las cuatro de la tarde; caracterizado por el frío, las violentas ráfagas de viento y mucha tierra, fundamentalmente en canchas como las del Polideportivo y Barrio Sur, se terminó jugando la cuarta fecha del Clausura con los siguientes resultados:

En la Categoría de 50 años: 9 de Julio 3, Defensores de Huasi 1; Los Amigos 1, Bº Sur 1; La Loma 1 Trula 1; Wall Mar 1 . Gremio 0.

En la Categoría 40 años: El Gateao 4, Trula 1; Tigres 3, Forres 1; Barrio Sur 6, Las Américas 1; Triunfadores 4, All Boys 0: La Loma 1. Maxikiosco Antu 0; Arsenal 2, Wall Mar 0; Villa Elisa 3, Triki 3; Talleres 3, Bº Belgrano 1.