Nueva hipótesis sobre las propiedades de la energía oscura

21/07/2017 -

Desde mi primera juventud me intrigó el tema de: ¿qué era el contenido sustancial que hacía que una persona fuera la misma hasta su muerte? Podían sucederle algunos cambios físicos o psíquicos en el tiempo pero seguía siendo prácticamente la misma entidad. Posiblemente al desear, después de esta , una nueva vida , el hombre se preocupó con desentrañar ese problema: ¿si podremos volver en otra existencia a repetir las mismas características que nos harían ser los mismos? Hoy estudiando , dentro de mis posibilidades , la naturaleza de todo lo existente voy encontrando cosas que me lo aclaran bastante en lo que hasta ahora se va descubriendo en la física cuántica, la cosmología, la historia de las religiones y la biología de todo ser vivo: que todas las estructuras moleculares( ya sea de seres vivos o incluso materia inerte) actúan inteligentemente en todo este universo conocido, están más de lo que se cree interconectadas, y además particularmente los seres humanos y posiblemente algunos animales, que desarrollaron alguna capacidad, se conectan incluso hasta con la materia inerte e influye en la actividad de esta.

Por mi parte soy enemigo de especular con hipótesis metafísicas sin la correspondiente base científica que la sustente , pero la misma física actual , no obstante haber desarrollado teorías muy probables , como la de" las cuerdas", de "las membranas", del " multiverso", etc. y descubierto que no existe el vacío , pues éste está lleno de gravedad ,de electromagnetismo y de partículas elementales como" el boson de Higs" que dan la masa necesaria a la mayoría de los átomos y que además en él circulan cientos de otras más pequeñas como los neutrinos, etc. sin que prácticamente nada las detenga; no pueden explicar el 95% de lo que existe en el universo. Esto es así porque además de la antimateria , hay materia oscura (un 35% del universo ) constituida por partículas elementales que no emiten ni absorben luz y que se la detecta fundamentalmente por lentes gravitatorias porque lo mismo que sucede con la gravedad cuando llegan a ella curvan la luz y que tienen además como objetivo funcionar en este cosmos como esqueleto contenedor de las galaxias. Y, por otra parte, de energía oscura que es el resto mayoritario del universo, que misteriosamente, luego del Big Bang, se fue fortificando de aceleración con el tiempo alejando cada vez más las galaxias unas de otras y por lógica, creando más espacio.

Por eso dejan, los físicos, por el momento esos temas, a especulaciones filosóficas. Entonces me arriesgo y formulo una que ya la mencioné en artículos anteriores y que dice que es esa energía oscura (para mí el inalcanzable experimentalmente noumeno kantiano) la que transita eternamente en distintas dimensiones y que en la nuestra unificó , junto con la gravedad las cosas , haciendo inteligente todo lo existente (lo que posibilita por ello , por ej.: el entrelazamiento de partículas a distancias infinitas, la teletransportación de fotones, etc.) y que hace que en excepcionales casos demostrados , ciertos seres humanos haciendo una profunda introspección mental , se conecten con su maravillosa e inteligente luz.

Entramos aquí a lo que sería la física emocional de partículas , como es el caso en la actualidad de René Mey, entre otros, las prácticas budistas, etc. Por eso existieron y existen seres humanos ,desechando , por supuesto, a la mayoría de "chantas" que pululan por doquier ; que manipularon dicho poder, y en la antigüedad con la actuación de sus grandes profetas que tenían esas aptitudes , crearon las religiones que dieron origen a todas las que existen hoy en el mundo. O sea que esa fuerza misteriosa energética , en mi concepto , no solo produce las alteraciones cosmológicas que mencionamos , sino que además fue creando mientras se desarrollaba el universo , inteligencia en átomos y partículas , realizando incluso un Registro Acásico Universal que existe en el espacio al cual podemos tener acceso , con cierto esfuerzo , para cambiar totalmente nuestras expectativas y forma de vivir (reservado en distintas formas para todo ser inteligente, ya sea elemental o seres de luz). Pero , atento, aquí no termina la cosa : Civilizaciones extraterrestes (siendo los más mencionados , los reptilianos) que conociendo con anterioridad y en muchos casos aplicando esta sabiduría, llegaron a la tierra hace cientos de miles de años, con propósitos poco claros y fueron los que realizaron experimentos que dieron origen a civilizaciones ya desaparecidas , siendo la última el homo sapien ( que somos actualmente nosotros) a la cual , según muchos estudiosos , aún la controlan y la dirigen. S i fuera así , deberíamos ver el modo de independizarnos : pero este mundo descontrolado no despierta , pues tiene en sus raíces tanto egoísmo y desviaciones de finalidad que operan sobre todo en los grandes líderes y poderosos de nuestro planeta que será cosa muy difícil de resolver.

Si logramos este último y difícil objetivo, podremos vivir en armonía esta vida y lograr después de ella participar posiblemente de la agenda cósmica que nos tiene reservado el futuro cuántico universal.