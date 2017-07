Fotos Lavagna: "El Gobierno se equivoca con su política económica"

Uno de los economistas destacados que integran el equipo de Sergio Massa, Marcos Lavagna, advirtió que "la política económica que está llevando adelante el Gobierno está equivocada".

Sostuvo que una de las víctimas de esta visión errónea de la gestión de Mauricio Macri, son las economías regionales como las de Santiago del Estero. El diputado nacional del Frente Renovador fue entrevistado por Radio Panorama, y dejó importantes definiciones económicas que reflejaron su preocupación por el rumbo económico del Gobierno.

"Hay una situación donde claramente se está beneficiando a la especulación financiera, por sobre lo productivo. El otro día estaba hablando con Pablo Mirolo (intendente de La Banda y referente del massismo en Santiago) sobre la situación de la economía que están atravesando las economías regionales, y vemos que cuando se apuesta a la especulación financiera, lo productivo y la economía regional pasan a segundo o tercer plano", expuso. Advirtió que las economías regionales ya venían "golpeadas del gobierno anterior, y este año después de unos primeros meses de alivio, vuelven a caer en un deterioro permanente". Sobre la salida a este problema, consideró que "hay que tener la voluntad de plantear un esquema distinto que no nos haga caer en los mismos errores que se han cometido en la historia: en la necesidad de endeudamiento, porque deja a muchos argentinos, la gran mayoría, de lado". Lavagna remarcó que con Pablo Mirolo y la diputada nacional Mariana Morales "estamos trabajando en alternativas e ideas, de lo que se podría hacer con la economía de la región".

Al respecto, recalcó: "Soy un convencido de que no se puede fijar la política económica de una provincia desde un escritorio en la Casa Rosada. Tiene que haber un trabajo fuerte donde el Gobierno nacional les dé herramientas fuertes a las provincias, para que éstas puedan llevar adelante un programa de desarrollo local que les permita consolidar un crecimiento sostenido, para que muchos jóvenes dejen de tener que venir a Buenos Aires en búsqueda de un futuro mejor". "Pero se requieren ideas renovadoras y saber que éste (el del Gobierno) no es el camino. Hay que animarse a hacer cosas distintas y buscar realmente el federalismo", postuló. Acerca del planteo del Gobierno de impulsar una reforma laboral, Lavagna fue categórico: "Si por reforma laboral están pensando hacer algo similar a lo Brasil, desde ya que no. Si están buscando lo mismo que el planteo que hicimos, de ver cómo hacemos una reforma tributaria donde se tome en consideración la situación de las provincias, donde se tome en consideración que no es lo mismo un pequeño productor que uno grande, una pequeña empresa que una grande; donde se puedan poner parámetros para que aquel trabajador que esté en la informalidad pueda entrar en la formalidad, en eso vamos a poder trabajar juntos", aseguró.

"Ahora -advirtió-, si eso (por la reforma laboral) significa que el Gobierno quiere ver cómo hacer un nuevo ajuste a costa de los trabajadores que son los más vulnerables, ahí no vamos a tener ningún acuerdo".