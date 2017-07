Jonás Gutiérrez, muy a gusto con su nuevo club

Fotos TRABAJO. Jonás Gutiérrez, que el semestre pasado jugó en Defensa y Justicia, tuvo su primera práctica en el Rojo.

21/07/2017 -

El mediocampista Jonás Gutiérrez, uno de los dos refuerzos de Independiente, aseguró que lo "seduce" cómo juega el conjunto de Avellaneda desde la llegada de Ariel Holan como entrenador.

"Me he encontrado con un club muy grande donde me recibieron de la mejor manera, en un club como éste los objetivos se marcan solos, pelear arriba, tratar de conseguir títulos y para eso nos preparamos", expresó el ex integrante del seleccionado argentino de fútbol en el Mundial de Sudáfrica 2010, con Diego Maradona como entrenador, en cuanto a los objetivos del semestre.

Y en el mismo sentido, añadió: "El fútbol actual es muy competitivo, no es fácil, se define por mínimas cosas y por eso tenemos que dar todo".

"Tiene una forma de jugar con mucha dinámica e intensidad, defiende bien, tiene la pelota y usa la velocidad de los de arriba luego, a uno lo seduce cómo juega independiente", aseguró el "Galgo" en rueda de prensa, al ser consultado sobre que conoce del estilo de juego del equipo, tras el entrenamiento matutino que marcó el final de las vacaciones de invierno del plantel.

Consultado respecto a qué posición ocupará dentro del campo de juego, manifestó: "Donde más he jugado en el último tiempo es en la mitad de la cancha por dentro, yo tengo que estar preparado de la mejor manera y el director técnico verá donde saca mayor provecho, por eso hay que estar al ciento por ciento para cuando me toque".

En cuanto al rol de referente que puede asumir en un plantel lleno de juveniles, confió: "Este es un club que exige mucho, uno puede aconsejar por su experiencia pero más allá de ser jóvenes estos jugadores están aplomados y con gran confianza".

"Mi objetivo es triunfar, a esta altura de mi carrera (tiene 34 años) se me abrió una oportunidad importante y quiero aprovecharla al máximo", concluyó el ex jugador de Vélez Sarsfield de Liniers.