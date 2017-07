Maxi Rodríguez anunció su salida de Newell’s

Fotos DOLIDO. Maximiliano Rodríguez ofreció su última conferencia de prensa como jugador de Newell’s Old Boys y aseguró que no jugará en otro club argentino.

21/07/2017 -

El ídolo de Newell’s Old Boys, Maximiliano Rodríguez, anunció ayer con lágrimas en los ojos que se marchará del club rosarino por su "salud mental", pero adelantó que no vestirá otra camiseta en el país, fiel a la palabra empeñada.

"Le comuniqué a los dirigentes que no voy a seguir en el club. Es una decisión muy difícil de tomar, quería ver si se podía revertir hablando con ellos, pero no me cambió nada. Por mi salud mental lo mejor era alejarme", comentó en conferencia de prensa.

"Quiero seguir jugando al fútbol, pero no sé dónde. Me costó mucho esto y recién desde mañana pensaré en lo otro. Soy una persona de palabra y en el fútbol argentino solo jugaré en Newell’s", aclaró para descartar los rumores que lo vinculaban a San Lorenzo.

"Mi último partido me gustaría que sea con esta camiseta y saludando a la gente en el Coloso", admitió la "Fiera", al cerrar su segundo ciclo en el club del Parque de la Independencia.

Maxi Rodríguez, por su condición de ‘hincha’, deseó que Newell’s "vuelva a estar a la altura" en el próximo campeonato, pese a la salida de otros referentes como Ignacio Scocco, quien pasó a River Plate al término del pasado torneo.

Rodríguez, de 36 años, surgió de las divisiones inferiores de Newell’s, donde debutó en 1999 en Primera División y permaneció hasta 2002 cuando fue transferido a Espanyol de Barcelona. Tras destacarse luego por Atlético de Madrid y Liverpool de Inglaterra, regresó a Newell’s a mediados de 2012 y un año después fue campeón del torneo Final 2013 bajo la dirección técnica de Gerardo "Tata" Martino.

Con la selección argentina disputó tres mundiales: Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014 y participó de siete ciclos técnicos (Marcelo Bielsa, Néstor Pekerman, Alfio Basile, Diego Maradona, Sergio Batista, Alejandro Sabella y Gerardo Martino).