Afirman que el Mercosur suspenderá a Venezuela definitivamente del bloque

21/07/2017 -

El canciller argentino Jorge Faurie aseguró en Mendoza que si Venezuela no altera su intención de llamar a una elección de Asamblea Constituyente, a contramano de lo que reclama la oposición, antes del 30 de este mes, el bloque recurrirá a "la suspensión permanente de ese país en todos los órganos del Mercosur".

Faurie confirmó lo que diferentes funcionarios de Cancillería habían adelantado durante la jornada: Los estados parte del Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay) firmarán mañana un documento donde le pedirán al presidente Nicolás Maduro que abra el diálogo con la oposición de su país y suspenda la convocatoria a elecciones que la oposición rechaza. Si no lo hace, le avisarán que será suspendido de forma definitiva del Mercosur.

Postura

"Algunos lo podrán leer como una expulsión, pero en este momento no tenemos que entrar en si es suspensión de esto o lo otro. Tenemos que hablar de que en Venezuela no hay una democracia. Y lo vamos a ratificar si no hay capacidad de diálogo en Venezuela", sostuvo el canciller. Consultado por esta agencia sobre la diferencia con la suspensión que pesa actualmente sobre Venezuela, el funcionario lo diferenció. "Ésta sería permanente, una suspensión de fondo. Una cosa es decirle vos estás retrasado en hacer tus deberes de casa’, y otra es decirle vos no estás preparado para ser miembro de este proyecto porque no sos democrático", aclaró Faurie.

En este sentido el funcionario explicó que el país estaba suspendido "porque no incorporaron toda la normativa del Mercosur", y lo asimiló a un tema cercano a lo técnico. Pero lo diferenció completamente de la medida, más severa, que analiza ahora el Mercosur.

Faurie enumeró todos los intentos de diálogo que diferentes países tuvieron con los venezolanos. Y agregó que "la convocatoria a la asamblea constituyente marcha en el sentido opuesto a la disposición de diálogo".

Presencia de Macri

El presidente Macri encabezará hoy la sesión plenaria de la cumbre del Mercosur a la que asisten los jefes de Estado del bloque regional, excepto Venezuela.

En ese marco, Mauricio Macri entregará la presidencia pro témpore del bloque a su par de Brasil, Michel Temer.