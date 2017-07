Reiteran consejos para prevenir las enfermedades respiratorias

Fotos RIESGO. El frío intenso potencia las enfermedades respiratorias, pero se puede prevenir con algunos cuidados.

21/07/2017 -

Llegó el frío intenso y las enfermedades respiratorias son la principal causa de internación y consulta médica en todo el territorio provincial, por lo que la ciudad de La Banda no es la excepción. Si bien afecta a toda la población, es fundamental extremar los cuidados en menores de 5 años y en las personas de más de 65 años.

Por ello, el Centro Integral de Salud (CIS) La Banda "Dr. Ricardo Pololo Abdala" recordó medidas sencillas para la prevención de enfermedades respiratorias tales como la gripe, la bronquiolitis, la bronquitis y la neumonía.

En ese sentido, a través de su página de Facebook, el CIS Banda aconsejó: quedarse en cama para no contagiar, lavarse las manos con agua y jabón, no contaminar la casa con el humo del cigarrillo, brasero o cocina a leña, tener las vacunas al día y llevar al niño al control mensual, cubrirse al toser o estornudar con el pliegue del codo, darle de mamar a los más pequeños y ventilar la casa todos los días.

Como se indicó, se recomienda vacunar todos los años contra la gripe a niños de 6 a 24 meses, embarazadas, puérperas, personal de salud y mayores de 65 años sin orden médica, además de enfermos crónicos con la indicación del médico.

Qué hacer

Si los síntomas son goteo de nariz, congestión, dolor de garganta, fiebre, irritación y falta de apetito, se debe consultar al médico en el centro de salud más cercano y controlar la fiebre, alentarlo a comer lo mismo de siempre y darle suficiente líquidos.

Si los síntomas son fiebre alta, ruidos al respirar, "tos de perro" (con o sin fiebre), agitación (respiración más rápido de la habitual), se debe asistir a la consulta y prestar atención a que no se agraven todos los síntomas, respetar las indicaciones médicas, cumplir el tratamiento y volver para un nuevo control médico.

Si los síntomas son más graves, como que el niño o niña no se despierta, no puede comer ni beber, piel azulada (uñas y labios), vomita lo que come o toma, respira agitado con silbidos o ronquidos, se le hunde la pancita debajo de las costillas (tiraje), hay que llevarlo urgente a un centro de salud porque es posible que el niño/a pequeño/a necesite internación.