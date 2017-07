Deben reponer marihuana en farmacias

21/07/2017 -

Luego de que comenzara la venta de marihuana en Montevideo, quedaron sin stock en las cuatro farmacias que se anotaron para la venta de esta droga, las que había comprado mayor cantidad para atender una demanda que sorprendió a los farmacéuticos.

Muchos clientes recorrían ayer por la tarde luego que supieron que se agotaban los últimos paquetes de marihuana legal, pero se acabó. Igual los consumidores siempre consiguen como lo han hecho antes y después de esta reforma, pero más últimamente.

El gobierno no ha dado mayor información sobre la venta de cannabis e incluso el portal de Presidencia no incluyó la noticia que recorrió el mundo. La iniciativa había sido del gobierno anterior, de José Mujica y su sucesor Vázquez, que es médico oncólogo y que ha dado duro combate al tabaquismo, no mostró mucho entusiasmo con la ley que legalizó la producción y venta de cannabis.