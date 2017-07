Chano sale a dar pelea con "Naistumichiu"

21/07/2017 -

Luego de verse envuelto en varios escándalos mediáticos y la separación del grupo Tan Biónica, Chano Moreno Charpentier (35) se reinventó. Ahora como solista acaba de lanzar "Naistumichiu", canción que dejó en segundo lugar a "Despacito", el tema boom de Luis Fonsi, en el ranking de descargas de iTunes.

En una entrevista íntima que subió a su canal de Youtube, Chano habló sobre los prejuicios. "No me molesta no ser siempre reconocido como un artista, más allá de que mi intromisión en los medios tiene que ver con lo artístico. Yo hice muchas canciones. Después tuve escándalos, y me mandé cagadas. Y también son lo que yo soy", dijo.

Y agregó: "Como decía un autor que me gusta: ‘Cualquiera que decida llevarse mis emociones deberá llevarme consigo’. Porque yo soy esta colección de desaciertos y algunos trucos que sé para hacer algunas canciones. Es más, hasta creo que es parte de mi obra el quilombo que yo hago. La vida es la obra misma, entonces no puedo separar la obra de la vida. No tengo un personaje así para los medios. Me fue mucho mejor con las canciones que hice que con las cagadas que me mandé. Y bueno... me acepto’.

Además, reconoció que cuando se desarmó Tan Biónica sintió que su música tenía que cambiar sí o sí. "Naistumichiu" ya tiene video, el primero de Chano como solista: "Se hizo en la provincia de Jujuy. Llegamos a lugares donde no llega ninguna producción cinematográfica’. ¿Y la canción? ‘Con respecto a la canción, profundizó: ‘Habla de un antihéroe que erra todo el tiempo. Se van a identificar esos tipos que dicen ‘no pego una’ y siempre están buscando algo externo para llenar algún vacío", adelantó.