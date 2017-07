Maypi Delgado se convirtió en botinera

21/07/2017 -

Maypi Delgado comenzó un romance con el exfutbolista Santiago Ladino (37). La sensual morocha está de novia con el otrora defensor, con pasado en Vélez Sarsfield, Banfield, All Boys, Gimnasia de Jujuy y otros clubes. "Gracias a Dios conocí a alguien que me hace reír todos los días, y creo que es lo más importante. Siempre dije que lo que tiene que tener un hombre para que me conquiste es que me haga reír, así que estoy feliz", dijo la ex Gran Hermano.