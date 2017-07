"La China" explotó en Instagram: "Resentidos"

21/07/2017 -

Ninguno de sus posteos pasan inadvertidos. Después de todo, no por nada Eugenia "la China" Suárez (25) es considerada una de las it girls por excelencia. Sin embargo, hubo una foto que generó un revuelo y que terminó en escándalo.

Luego de que se multiplicaran los rumores de su posible embarazo, que ni ella ni Benjamín Vicuña (38) confirmaron aún, la actriz publicó una foto en Instagram en la que se ve unas manitos de niños tocando su vientre.

Rápidamente, los seguidores de la China adjudicaron esas manitos a su hija Rufina (3) y a los hijos que Benjamín tuvo con Pampita Ardohain (39): Bautista (9), Beltrán (6) y Benicio (2). Minutos después de publicarla, Suárez eliminó el posteo.

La polémica alrededor de la fotografía y su posterior eliminación llegó a los medios e incluso Pampita fue consultada sobre si le parecía una provocación: "No opino nada de lo que pueda hacer esa persona. No opino de ella tampoco y no me refiero a ningún tema nunca. Los comentarios no los haría nunca en TV, no quiero problemas con el papá de mis hijos", dijo la jurado del Bailando 2017 a la prensa.

Al día siguiente de la nota de Pampita, la China realizó un descargo muy fuerte en Instagram, indignada por las críticas que recibió.

"Gente mala. Falsa. Que toda muestra de amor le resulta una provocación. Vacíos de cabeza. Faltos de amor. Resentidos. Aman el puterío. El precio de la exposición, estar en un ambiente y un momento de la vida en que TODO es malintencionado, TODO odio, NO voy a acostumbrarme a eso, jamás va a parecerme normal la MALDAD. Mi alegría te provoca, algo malo hay ahí adentro", escribió la actual pareja de Vicuña y cerró los comentarios de la publicación.

Desde el círculo íntimo de "la China" y Vicuña aseguran que la pareja está esperando que se cumplan los tres meses de gestación para dar la feliz noticia.

Por otra parte, la actriz continúa alimentando los rumores de su futura maternidad ya que posteó una imagen en una casa de decoración para cuartos de bebés.