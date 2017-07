Centurión pega la vuelta y jugaría en Boca

Hoy 11:15 -

La novela podría estar llegando a su fin con el protagonista principal feliz. Ayer Ricardo Centurión no firmó su contrato con el Genoa de Italia y en las próximas horas regresará a Buenos Aires y de esa manera, será cuestión de que se ultimen los detalles para que se defina su continuidad en Boca. Ese era el deseo del propio jugador, que hasta había llegado a declarar: "Si no sigo en Boca, me retiro".

Te recomendamos: " Omar Pérez y Exequiel Benavídez fueron ofrecidos como refuerzos"

Faltaría que se pongan de acuerdo los clubes y se haga el anuncio oficial, pero no deja de ser un guiño en favor del Xeneize. Si se concreta la vuelta, Guillermo Barros Schelotto va a estar feliz, ya que había pedido explicitamente por la continuidad del número 10. En las próximas horas se terminarían de cerrar los detalles para que Centurión siga vistiendo de azul y amarillo.