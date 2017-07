Fotos La tragedia que vive el "Diablo" Monserrat

Hoy 13:40 -

El miércoles pasado, y por causas que todavía no lograron determinar, la vivienda del ex futbolista Roberto Carlos Monserrat, ubicada en Valle Escondido, Córdoba, se incendió casi en su totalidad.

Todo ocurrió cerca de las tres de la tarde, cuando su mujer y sus dos hijos, de 8 y 10 años, habían salido a hacer compras en un shopping y el Diablo, ex jugador de River, San Lorenzo y Belgrano, entre otras instituciones, se encontraba de viaje.

"A las 15:25 la llamaron a mi mujer para avisarle que la casa se estaba incendiando. Llegó a las 4, pero ya se había quemado el 70 por ciento de la casa. El fuego tomó la habitación mía y la de los chicos. Los bomberos llegaron a los 40 minutos, pero ya se había quemado todo, hasta la ropa", sostuvo Monserrat.

Te recomendamos: Dos menores fueron sometidas sexualmente durante años por su padrastro y sus seis hermanos

Prosiguiendo con su crudo relato, explicó que "ahora estamos con lo puesto, no quedó nada. Anoche con mi mujer tuvimos que dormir en la camioneta y los chicos en lo de mi suegro. Tenemos que agradecerle a Dios de que en la casa no haya habido nadie, porque si no tendríamos que hablar de una tragedia".

"Ahora estamos ocupado en tratar de acondicionar una pieza de la casa para ver si podemos meter la familia y dormir ahí. Nos llevará tiempo, pero de a poco vamos a ir recuperando todo. Hace 12 años que estamos acá. No nos quedó nada, ni los trofeos ni las camisetas de 20 años de carrera. Quedamos con una mano adelante y otra atrás", esbozó un consternado Monserrat.

El ex futbolista reconoció que la casa no tenía seguro contra incendios. "Uno se deja estar con estas cosas hasta que suceden. Ya está. Ahora sólo nos queda seguir trabajando en la casa y hacer algunos mínimos arreglos que nos permitan volver a habitarla, porque es la única casa que tenemos", concluyó.