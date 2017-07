FÚNEBRES | 22 de Julio de 2017

Hoy 21:53 - FALLECIMIENTOS





- Sixta Argentina Luna de Giglio (Beltrán)

- Ramón Horacio Concha

- Nahuel David Céliz

- Romeo Emiliano Díaz (La Banda)

- José Lorenzo Velázquez (La Banda)

- Eva Jorgelina Revainera

- Teresa del Valle Juárez

- Marta Ibáñez de Cáceres (Suncho Corral)

- Raúl Héctor Leiva

Sepelios Participaciones

CASTILLO, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/17|. Sus hijos Esther, Regina, Rosario y Virgilio Andres, sus yernos Guillermo Mercado, Dorys Flores, sus nietos María Belen, Diego, Rocio, Mabel, Ana Candelaria Pereyra, sus bisnietos Joaquin Nicolas, sus restos serán inhumados el dia 22/7/17 a las 11 hs. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia Realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

CASTILLO, MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/17|. Honorable Comision Directiva, Sindicato de Luz y Fuerza, Cuerpo General, Delegados y sub comision de Jubilados y Pensionados participan el fallecimiento del socio, y sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad.

CÉLIZ, NAHUEL DAVID (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/17|. Sus padres Ricky Céliz y Carina Sequeira, sus hermanos Cori, Gaby, David y Ramón y demás fliares participan con dolor su fallecimiento e invitan al sepelio hoy a las 10 hs. en el cementerio de San Marcos. Casa de duelo Pedro L. Gallo 340 (S.V). Hamburgo Cia. de Seguros. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

CÉLIZ, NAHUEL DAVID (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/17|. Su tía Celina, su tío Súper, sus primos Luciano y Ariana participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria. Que la paz del Señor esté contigo.

CÉLIZ, NAHUEL DAVID (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/17|. Tu madre Tita que te ama hasta el fin de los Días. Tu papi Carlos ruega que descanses en paz y brille para ti la luz que no tiene fin.

CÉLIZ, NAHUEL DAVID (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/17|. Nahuel, que Dios te tenga en la Gloria. Siempre estarás en nuestros corazones. Flia. Gattás y tu novia Marisol Gattás, participan con profundo dolor tu partida y ruegan oraciones por la paz de tu alma.

CÉLIZ, NAHUEL DAVID (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/17|. Flia. Suárez - Almaraz, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este difícil momento. Rogamos oraciones en su memoria.

CÉLIZ, NAHUEL DAVID (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/17|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Docentes Departamento de Ciencias Naturales del Colegio Absalón Rojas, participan con dolor el fallecimiento de nuestro alumno. Elevan oraciones en su memoria.

CÉLIZ, NAHUEL DAVID (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/17|. "Señor tu hijo ya está ante ti, Haz que brille para el la luz que no tiene fin". Sus profesoras Liliana Domínguez y Marta Chuaire participan con profundo dolor el fallecimiento del Alumno de 3º 5º· Turno Mañana del Colegio Absalón Rojas. Acompañamos a su flia., en este difícil momento. Y rogamos oraciones en su memoria.

CONCHA, RAMÓN HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/17|. Su esposa Chabela, su hijo Hugo, su hija política Daniela, sus nietos y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad. Cobertura O.S. Municipal. Servicio REALIZADO POR COCHERIA NORTE. La Plata 162. Tel. 421-9787.

CONCHA, RAMÓN HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/17|. Sus vecinos familiares; Ramírez, Díaz y Sánchez, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CONCHA, RAMÓN HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/17|. Los amigos de su hijo Hugo: Sebastián Ávila, Constanza Dargoltz Ledesma y sus hijos Augusto y Maximiliano participan con profundo dolor su fallecimiento y lo acompañan con profundo pesar. Elevan oraciones en su memoria.

JUÁREZ, TERESA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/17|. Sus hermanos Nieves, Favorina, Ignacio, Rosa; nietos, bisnietos y demás fliares. part. su fallec. Sus restos fueron inhum. en el cementerio La Piedad. SERV. IOSEP - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

LEIVA, RAÚL HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/17|. Sus hijos Mónica, Gustavo, Ramón, Patricia, Walter y Fede, hermanos y sobrinos y demás familiares participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio de El Zanjón. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

LEIVA, RAÚL HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/17|. Félix Carlos Acuña participa el fallecimiento del cuñado de sus amigos Mary Ramírez y Raúl Perez Caldo. Ruega oraciones en su memoria.

MALDONADO, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/17|. Su hermana Myriam, su cuñado Ramón, sus sobrinos Julian, Natalia, Pablo, sobrina politica Natalia, sus sobrinos nietos Jazmin y Tiziano, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

MALDONADO, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/17|. La subcomision de jockey del Santiago Lawn Tennis Club, acompañan a sus hijas Micaela y Gabriela en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

MALDONADO, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/17|. La amistad es una caja de cristal, donde se guarda el corazón de los amigos. Solo hasta pronto amigo. Ricardo, Silvia, Virginia, Agostina y Constanza Alegre, Humberto Cassataro y Juan, Valentina y Justina Regalado, despiden a su amigo Luis.

MALDONADO, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/17|. Bienaventurados los puros de corazón porque de ellos es el Reino de los Cielos. Pochola Martínez de Escobar y Maria Alejandra Escobar, participan con profundo dolor su fallecimiento.

MALDONADO, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/17|. Sus queridos amigos Turco Coronel y Hugo Coronel Fonti participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MALDONADO, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/17|. Familia Williams participa con profundo dolor su partida y acompañan a su familia, particularmente a su empleada Gabriela en este momento difícil.

MALDONADO, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/17|. La firma David Neumáticos SRL. participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de su empleada Gabriela. Ruegan oraciones en su memoria.

MALDONADO, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/17|. Compañeros y amigos de la firma David Neumáticos participan el fallecimiento del padre de su querida compañera Gabriela. Ruegan oraciones en su memoria.

MALDONADO, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/17|. José Domingo Barrientos, Yolanda Martínez de Barrientos; sus hijos, nietos y bisnietos participan con mucho dolor su fallecimiento. Elevan oraciones por la pronta resignación para su familia.

MIGUELES CHAZARRETA, LUIS Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/17|. Compañeros de la Promoción 1947 de Maestros de la Escuela Normal Manuel Belgrano participan con pesar su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PONCE LOBOS DE TEJERA, ESTHER MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 12/7/17|. Dra. Marta Velarde y Roberto Azaretto participan el fallecimiento de la apreciada amiga Esther María y acompañan a Paula, Viviana y demás familiares en el dolor.

REVAINERA, EVA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/17|. Sus hijo Carlos, nietos Mariano, Alan, Carla, Jorgelina, Yasmín, hija pol. Cristina, sobrinos Gringa, Yupi y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio La Piedad a las 11., casa de duelo Av. Rivadavia 323 sv. nº 2 SEPELIO SANTIAGO.

CASTELLANOS, MARCIAL EDGARDO (Cacho) (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/15|. Su madre, sus hermanos, sus hijas y nietos, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la parroquia Virgen del Valle. Bº H. Hondo. con motivo de cumplirse dos años de su fallecimiento.

FILIPPA DE ANELLI, ERMELINDA (q.e.p.d.) Falleció el 22/12/02|. Su hijo Dr. Juan Alberto Anelli invita a la misa que se oficiará hoy a las 21.00 hs. en el Convento Santo Domingo, al cumplirse catorce años y siete meses de su fallecimiento. Se ruegan oraciones en su querida memoria.





LEDESMA, FELIPE SANTIAGO (Hipy) (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/17|. Su hija Roxana, su yerno Guillermo Derbiz, sus nietos Alan, Brian y Máximo invitan al responso a oficiarse hoy a las 10 en el cementerio de Los Morales, con motivo de cumplirse 9 días de su fallecimiento.

LEDESMA, FELIPE SANTIAGO (Hipy) (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/17|. Su hija Karina, su yerno Juan y su nieto Martín invitan al responso a oficiarse hoy a las 10 en el cementerio de Los Morales, con motivo de cumplirse 9 días de su fallecimiento.

LEDESMA, FELIPE SANTIAGO (Hipy) (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/17|. Sus hijos Roxana, Karina, Nelson, Fabián, Silvana y Samanta invitan al responso a oficiarse hoy a las 10 en el cementerio de Los Morales, con motivo de cumplirse 9 días de su fallecimiento.

LEDESMA, FELIPE SANTIAGO (Hipy) (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/17|. Hijo: este día te recuerdo mucho y te hecho de menos. Te fuiste tan pronto, pero sé que en el lugar en el que estás te encuentres bien. Siempre estarás en mi corazón". Su madre Pastora Castellanos de Ledesma, sus hermanos Sara, Marta y flia.; Fide y flia.; Roberto y flia.; Yoli y flia.; Zoilo y flia.; Paula y flia.; Negra y flia.; Walter y flia.; Lito y flia. invitan al responso a oficiarse hoy a las 10 en el cementerio de Los Morales, con motivo de cumplirse 9 días de su fallecimiento.

OVEJERO, LIDIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/13|. Cuando mi madre se fue de este mundo... sentí dolor e impotencia de saber que ya no estaría conmigo, pero me dejó tantos recuerdos, vivencias y enseñanzas en mi vida que me doy cuenta que no se fue del todo de mi vida... Te amo mami, tus hijos, hijos políticos, nietos, bisnietos invitan al responso en el cementerio La Piedad hoy a las 11, al cumplirse 4 años de su fallecimiento.





AGUILAR, RAMÓN NEMECIO (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/17|. Su hermana Nely, sobrinos Gabriel y flia., Adrián y flia., Diego y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento. Hermano, nunca te olvidaremos. Rogamos oraciones en tu memoria y que sus restos fueron sepultados en el cementerio Jardín del Sol.

AGUILAR, RAMÓN NEMECIO (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/17|. Sus amigos Sofi, Diego y Juan José Mosso participan con profundo dolor su fallecimiento.

AGUILAR, RAMÓN NEMECIO (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/17|. DIEN S.C. acompaña a su hijo Daniel en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

AGUILAR, RAMÓN NEMECIO (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/17|. Ángela Sánchez, Lucrecia Colomo y Guillermo Arce, participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de su querido amigo Daniel Aguilar. Ruegan oraciones en su memoria.

BOGLIONE, RICARDO JAVIER (Richard) (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/17|. La comisión directiva, empleados, colaboradores y allegados al Club Ciclista Olímpico La Banda, acompaña en este doloroso momento a la familia Boglione y eleva una oración en memoria del querido Richard.

BOGLIONE, RICARDO JAVIER (Richard) (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/17|. Sus amigos Tucho Abdala y Tania Lezcano y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

BOGLIONE, RICARDO JAVIER (Richard) (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/17|. Daniel Leonardo Abdala y flia. participan con profundo pesar su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

BOGLIONE, RICARDO JAVIER (Richard) (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/17|. Miguel Brunet y Sra.; Jorge Nabac y flia; Silvia Brunet y flia, participan con profundo dolor y acompañan a su familia en este doloroso momento. "Descansa en paz querido Richard". Ruegan oraciones en su memoria.

BOGLIONE, RICARDO JAVIER (Richard) (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/17|. Guido Gallego y su esposa Cristina Ruchelli, participan con gran tristeza, su fallecimiento y acompañan a Tere, Marcos y toda su familia en este momento de profundo dolor.

BOGLIONE, RICARDO JAVIER (RICHARD) (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/17|. "Señor ya está ante ti y dale el descanso eterno, que brille para él la luz que no tiene fin". Guillermo Goytea y flia, Judith Goytea, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

BOGLIONE, RICARDO JAVIER (Richard) (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/17|. Olga D'Onofrio de Álvarez, sus hijos Eduardo, Ricardo y Analía, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BOGLIONE, RICARDO JAVIER (RICHARD) (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/17|. "El Reino de los Cielos lo recibe con honores por su vida ejemplar, ya que siempre demostró un amor incondicional a sus seres queridos y compartió la sabiduría y buenos consejos a quienes más lo necesitaban. Que Dios le brinde el descanso eterno". La comisión directiva, personal y socios del Centro de Comercio e Industria, participan con profundo dolor del fallecimiento del amado hijo de nuestro socio Marcos Boglione. Se ruega al Altísimo una pronta resignación y fortaleza para toda la familia.

BOGLIONE, RICARDO JAVIER (RICHARD) (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/17|. El Arq. Ernesto Ulla y flia, participan con profundo dolor la partida del amigo Richard. Se ruega una oración en su querida memoria.

BOGLIONE, RICARDO JAVIER (RICHARD) (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/17|. Roro Bitar y Zulema Mulki participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo y acompañan a sus padres y hermanos en este difícil momento.

BOGLIONE, RICARDO JAVIER (RICHARD) (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/17|. Pedro Mulki y Sra. lamentan participar el fallecimiento del hijo de sus amigos Marcos y Tere, y los acompañan con dolor en este difícil momento.

BOGLIONE, RICARDO JAVIER (RICHARD) (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/17|. Arq. Sergio Zalazar y familia participa con dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

BOGLIONE, RICARDO JAVIER (RICHARD) (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/17|. Su padrino Miguel Abdala, su tía Mary Escañuela de Abdala, sus primos Luciana, Juan Miguel y Marcos y Victoria Ovejero, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

BOGLIONE, RICARDO JAVIER (Richard) (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/17|. Su amigo Roberto Paz, su esposa Patricia Gil, sus hijos Consuelo, Agustina y Robert participan con profundo dolor su partida al Reino de los Cielos, acompañando afectuosamente a toda su familia.

BOGLIONE, RICARDO JAVIER (Richard) (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/17|. Lamentamos profundamente la partida de Richard, pero con la certeza que va al encuentro del Señor. Walter Azuz, Nicky Cano e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Elevamos oraciones en su memoria.

BOGLIONE, RICARDO JAVIER (Richard) (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/17|. Acompañamos con profundo dolor a su hermano Marcos y Sra. Verónica en este momento tan difícil, Ricardo Dalale y Sra. Nora e hijos Gabriel, Benjamín, Belén y Nicolás participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

BOGLIONE, RICARDO JAVIER (Richard) (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/17|. Susana Luna, su hija Maitena Escañuela participa con mucho dolor su fallecimiento.

BOGLIONE, RICARDO JAVIER (Richard) (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/17|. Richard, estás en los brazos del Señor por haber sido una excelente persona y un gran luchador. Descansa en paz amigo. Susana Luna, Graciela Ortega Tello, Yeni Luna Vaca, Ale Luna Vaca participan con mucho dolor su fallecimiento.

BOGLIONE, RICARDO JAVIER (Richard) (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/17|. Los compañeros del secundario de su hermano Marcos, acompañan en el dolor a toda la familia y ruegan una oración en su memoria.

BOGLIONE, RICARDO JAVIER (RICHARD) (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/17|. César Moreno y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CORONEL, EDUARDO OSCAR Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/17|. Que el Señor te reciba en sus brazos y le de la paz eterna. Su prima hermana politica Elda Argibay, Juan Cortez, sobrinos Andrea Cortez, Guillermo Cortes, Leo Suarez, Beto y Marcelo Sanchez, sobrinos nietos participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CORONEL, EDUARDO OSCAR Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/17|. Su prima Juana Argibay, sobrina Monica Unzaga y flia, Peluza Sanchez, Beto y Marcelo, con profundo dolor participan su fallecimiento, ruegan oraciones en su memoria.

CORONEL, EDUARDO OSCAR Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/17|. "Señor, recíbelo en tu Reino de amor y paz, y descansa junto a tu esposa Marta". Su prima Luz Gallo y Paula participan con profundo dolor su fallecimiento. Pide resignación para su familia.

CORONEL, EDUARDO OSCAR Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/17|. Sus vecinos René Díaz, Nélida Fajardo, Karina y Pablo participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CORONEL, EDUARDO OSCAR Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/17|. Tito Branda y Aurelia Juárez, acompañan a sus familiares en este doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

DÍAZ, ROMEO EMILIANO (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/17|. Su madre Luisa Daniela Díaz, su abuela Luisa Ibáñez, partic. su fallec. su restos seran inhum. hoy a las 9 hs. en el cement. La Misericorida. NORTE SERV. SOCIALES Laprida 383.

GÓMEZ, MARIO HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/17|. "Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno, que brille para él la luz que no tiene fin". Sus compañeros y amigos de trabajo del Centro de Comercio e Industria de su hija Ely: Gabi, Ángela y Sergio acompañan en este profundo dolor el fallecimiento de su papá. Rogando oraciones en su memoria y resignación a toda su familia.

MONTENEGRO DE IBÁÑEZ, BENIGNA (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/17|. Su sobrina Chichina Ibañez de Suárez, sus sobrinos nietos Luis, Loly y Natalia despiden con cariño a la querida tía Benigna y acompañan a su familia con oraciones.

VELÁZQUEZ,JOSÉ LORENZO (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/17|. Querido Padre, que profundo dolor ha causado tu partida a la Casa de nuestro Padre Celestial. Te extrañare siempre. Fuiste mi guía, mi maestro, mi compañero, mi amigo, mi confidente. Siempre dándome consejos sanos, alentándome en la lucha diaria de la vida. Gracias padre, por todo lo que me inculcaste, tus ejemplos de honradez, respeto, principios, valores morales, aprender a ser humilde y que ame el conocimiento. Estarás presente en mi persona hasta los últimos días de mi vida. Que descanses en paz. Su esposa Rosa De Pablo de Velázquez, tu hija Graciela Velázquez, tus nietos Erik y Analuz.

VELÁZQUEZ,JOSÉ LORENZO (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/17|. Su esposa Rosa De Pablo de Velázquez, su hija Graciela Velázquez; sus nietos Erik y Ana Luz participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 9 en el cementerio La Misericordia.

VELÁZQUEZ,JOSÉ LORENZO (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/17|. Su esposa Rosa De Pablo, hija Graciela Velázquez, nietos Erik y Ana Luz y demás familiares part. su fallec. Sus restos serán inhumados a las 9 en el cementerio La Misericordia, casa de duelo Belgrano Nº 532 LB. sv. SERV. IOSEP - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

VELÁZQUEZ,JOSÉ LORENZO (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/17|. "Señor dale el descanso eterno". Su hermana política Carmen De Pablo y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

VELÁZQUEZ,JOSÉ LORENZO (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/17|. Querido tío "Niño", vivirás por siempre en nuestros corazones. Su sobrina Mirta Gladis Barrionuevo, sobrinos nietos Adrián, Luciano y Nelson Montoto y sus respectivas flias. participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por la paz de su alma.

VELÁZQUEZ,JOSÉ LORENZO (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/17|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Su sobrina Sandra Uñates, sobrino político Julio César Sayago y sus sobrinos nietos Florencia y Federico Sayago, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

VELÁZQUEZ,JOSÉ LORENZO (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/17|.Tío Niño, que Dios recoja tu alma y te dé descanso eterno. Sus sobrinos que siempre te recordarán Mirta Barrionuevo e hijos; María Rosa Barrionuevo e hijos; Julio Barrionuevo y Sandra Chazarreta; Silvia Barrionuevo y Omar Acuña rogamos oraciones en su querida memoria.

VELÁZQUEZ,JOSÉ LORENZO (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/17|. Amigos de CISADEMS de su hija Prof. Rosa Graciela VelÁzquez participan con dolor su fallecimiento.

VELÁZQUEZ,JOSÉ LORENZO (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/17|. Alicia de Polido, sus hijos Rossana, Silvana, Fredy y Juan José con sus respectivas familias, despedimos profundamente apenados al vecino- amigo- familia, con los recuerdos de tanta vida compartida en los buenos y malos momentos. Un abrazo fraterno para su esposa Rosita, su hija Graciela, sus nietos Eric y Amaluz junto a una oración por el eterno descanso de don Velázquez.

VELÁZQUEZ,JOSÉ LORENZO (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/17|. La comisión directiva de CISADEMS participa el fallecimiento del padre de la Prof. Rosa Graciela Velázquez, integrante de la misma y acompaña a sus familiares en tan dolorosos momentos.





CORNEJO DE SIMÓN, ELBA MELITONA (q.e.p.d) Falleció 21/7/17|. Sus hijos Gabriel, Nilda y Otilia, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y que sus restos serán inhumado hoy a las 16 en el cementerio San Agustín. Frías.

CORNEJO DE SIMÓN, ELBA MELITONA (q.e.p.d) Falleció 21/7/17|. Su hija Nilda, su hijo político Mario Narváez, sus nietos María del Valle, Mario Daniel y Natalia Narváez, participan con hondo pesar su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria. Frías.

CORNEJO DE SIMÓN, ELBA MELITONA (q.e.p.d) Falleció 21/7/17|. Querida mamá; nunca olvidaremos tu amor generoso y tu dulce voz. Siempre estarás con nosotros en nuestros corazones. Te amaremos siempre, tu hija Otilia Simón y tus nietos Santiago, Diego y Patricia Pérez. Frías.

IBÁÑEZ DE CÁCERES, MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 21/7/17|. Sus sobrinos Mercedes y José participan su fallecimiento e invitan a acompañar sus restos hoy a las 12 en el cementerio e Suncho Corral.

LLUGDAR, JUAN DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/17|. Negro Sily y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hermanos en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

LLUGDAR, JUAN DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 18/7/17|. Felices los puros de corazón porque de ellos será el Reino de los Cielos. Lila Ibáñez, participa con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

LUNA DE GIGLIO, SIXTA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/17|. Su esposo Manin Tomás Giglio, su hijo Marcos, su hija pol. Gabriela, sus nietos Giselle, Lourdes, Javier, Tomás, Leandro y Carla participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Beltrán. Caruso Cia. de Seg. S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

LUNA DE GIGLIO, SIXTA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/17|. Su amigo de siempre Dante Alberto Ybarra, participa con dolor su fallecimiento. Valor y resignación a su esposo, hijo y nietos. Ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados ayer a las 17 hs en el cementerio de Beltrán.

LUNA DE GIGLIO, SIXTA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/17|. Su amiga Teresa Díaz de Almaraz y su hijo Dante Almaraz, participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados ayer a las 17 hs en el cementerio de Beltrán.

LUNA DE GIGLIO, SIXTA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 20/7/17|. "Siempre te recordaremos Pocha querida". Tus ex-colegas de los C.E.C.L. del Barrial Dep. Banda de Modalidades Educativas: Dante Alberto Ybarra, Teresa Díaz de Almaraz y Mario Normando Pérez, participan con profundo dolor su fallecimiento. Rogando oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Beltrán.