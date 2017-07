Fotos Barcesat: "El procedimiento elegido para excluirlo es nulo e inconstitucional"

22/07/2017 -

El reconocido abogado constitucionalista y defensor de los Derechos Humanos Eduardo Barcesat consideró que el procedimiento elegido por la Comisión que citó a De Vido "es nulo e inconstitucional". "Hay dos formas de excluir a un diputado. Una es el desafuero, que tiene que ser pedido por el juez. En el caso de De Vido no hay ningún pedido de un juez en ese sentido. La otra es el juicio político en función de su mal desempeño cometido en tanto diputado de la Nación, algo que claramente no existe", explicó Barcesat. De acuerdo con la Constitución, la figura de "inhabilidad moral", que habilita al cuerpo a remover a uno de sus miembros debe ser "sobreviviente". "Hago un llamado a los legisladores para que actúen con conciencia del lugar que ocupan y no utilicen esto para represalias de carácter político. El proceso que dispusieron es inconstitucional. Tranquilamente De Vido podría pedir una medida cautelar, exigir su reposición y hasta eventualmente hacer un reclamo patrimonial contra quienes lo expulsen. Esto sienta un precedente muy peligroso", afirmó Barcesat, quién considera que, con su decisión, la Cámara de Diputados de la Nación, "se interpone en la actividad jurisdiccional". "Si los diputados consideraban que De Vido tenía inhabilidad moral debieron haberlo dicho al momento en que iba a asumir el cargo, como sucedió con Bussi", sostuvo el prestigioso constitucionalista en declaraciones a la prensa de Buenos Aires.