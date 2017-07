Fotos Carrió votará junto con el bloque justicialista para echar al ex ministro

22/07/2017 -

La diputada y precandidata a renovar su banca por Vamos Juntos, Elisa Carrió, se mostró confiada en que el ex ministro kirchnerista y actual diputado nacional Julio de Vido será expulsado del Congreso y aseguró: "De Vido fue". "Todo llega. Aníbal (Fernández) se fue y ahora le toca a De Vido. Si no es ahora será más tarde, pero De Vido fue", expresó contundente Carrió en rueda de prensa, en La Plata, junto con la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal y el precandidato a senador nacional por Cambiemos, Esteban Bullrich. La legisladora recordó que "la Biblia dice que cuando Cristo entró a Jerusalén, dio que había que echar a los ladrones, hay que echar a los ladrones del Parlamento". La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de la Nación pasó anteayer a un cuarto intermedio hasta la semana próxima, a fin de darle al ex ministro De Vido su derecho a ejercer su descargo y posteriormente se expedirá sobre el proyecto que propone la expulsión del cuerpo del ex funcionario. Acuerdo político Por su parte, el diputado salteño del Bloque Justicialista, Pablo Kosiner confirmó que esa bancada respaldará el pedido para expulsar de la Cámara de Diputados a Julio de Vido. El salteño justificó que la decisión no se trata de "un acuerdo político" sino de "una convicción", que es "la posición que está esperando la amplia mayoría de la sociedad argentina".