Randazzo rechazó "la soberbia de Cristina" y el "oportunismo de Massa"

22/07/2017 -

El ex ministro de Interior y Transporte y precandidato a senador nacional por Cumplir, Florencio Randazzo, apuntó contra la expresidenta y competidora en las elecciones Cristina Fernández de Kirchner al tildarla de "soberbia" al mismo tiempo que también criticó al diputado y precandidato a senador por 1 País, Sergio Massa, a quien calificó de "oportunista".

En su recorrida por Ramallo, San Pedro y San Nicolás, Randazzo prometió que va a "cumplir con la palabra".

Durante una conferencia de prensa en San Nicolás, el ex funcionario nacional que disputará una interna abierta dentro del Frente Justicialista consideró que "se está construyendo un peronismo que tiene tres nuevas premisas como no robar, cumplir lo que se promete y no votar ninguna decisión que vaya en contra de los sectores que representamos, principalmente a los sectores más humildes y medios".

En el marco de la gira, Randazzo también realizó caminatas por zonas comerciales e industriales que "están siendo castigadas" por las políticas económicas vigentes’, según contaron a través de un comunicado.