Proponen lectura y debate de las teorías del libro “Pactos y Señales”, de J.J. Benítez

22/07/2017 -

Las instalaciones de la Sociedad Sirio Libanesa de la ciudad de La Banda, será una vez más sede de las veladas de divulgación científica y debates con entrada libre y gratuita, esta noche desde las 20,con la organización del grupo de investigadores y divulgadores científicos bandeños. Para esta ocasión, la propuesta del grupo bandeño es la lectura de los pasajes fundamentales del libro "Pactos y Señales", del afamado escritor e investigador de Ufología J.J.Benítez. En este marco, recordaron una serie de afirmaciones para abrir el debate de lo que podría suceder en esta velada: "Hay otra realidad, no sujeta al tiempo ni al espacio, que nos contempla, divertida"; "Nada de lo que vemos nos pertenece; mucho menos lo que no vemos"; "La Teoría M indica la existencia de trillones de universos paralelos en los que sucede lo posible y lo imposible"; todas ellas de Benítez. O algunas otras como "Los hechos no pueden ser nagados porque no sean coherentes con las teorías científicas", de una de Pim Van Lommel; y "Quizás los sueños más improbables no sean, después de todo, más que los preludios necesarios d