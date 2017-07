Deportivo DECLARACIONES NÉSTOR ORTIGOZA FIRMÓ CON OLIMPIA DE PARAGUAY Y DESATÓ LA POLÉMICA

"Si iba a Boca, le hacía un favor a Lammens"

‘En Olimpia me di cuenta que me querían, mientras que en San Lorenzo vi cosas que no me gustaron’, afirmó el mediocampista ayer, tras firmar su vínculo con la entidad paraguaya.

El ex futbolista de San Lorenzo Néstor Ortigoza dijo ayer que 'no' le gustaron cosas del club tras firmar su contrato con Olimpia de Paraguay. 22/07/2017 - La flamante incorporación de Olimpia de Paraguay, el mediocampista Néstor Ortigoza, consideró ayer que 'si iba a Boca (Juniors) le hacía un favor a (Matías) Lammens (el presidente de San Lorenzo de Almagro). 'Si iba a Boca le hacía un favor a Lammens', evaluó Ortigoza, más allá de que intentó mostrarse 'agradecido' y en cordial relación con la dirigencia, sus ex compañeros y todo lo concerniente a San Lorenzo durante el desarrollo de su diálogo con Fox Sports Radio. De esa expresión específica de Ortigoza se desprende que el experimentado volante, quien fue en 2014 el autor del gol de penal que les dio a los de Boedo la única Copa Libertadores de América de su historia, en caso de vestirse de xeneize hubiese afectado esa idolatría que se ganó entre los sanlorencistas, por lo que se habría diluido el sinsabor que causó su desvinculación. Más allá de ese razonamiento de Ortigoza, el futbolista aclaró que 'de Argentina (sólo) tuve una propuesta de (Rosario) Central', e inclusive que 'nunca' lo llamaron de Boca. 'No sé qué pasó. Son cosas que se dan y hay que estar preparado para todo. A su vez, estoy agradecido porque en San Lorenzo pasé años maravillosos. No tuve problemas con nadie, con ningún compañero, y con los dirigentes tampoco', sostuvo el volante de equilibrio y distribución al referirse a su salida del club de Boedo, de la cual opinó que se debió a que querían renovarle el contrato por un año, pero él sólo aceptaba hacerlo por dos. El argentino nacionalizado paraguayo, sobre ese tema, precisó: 'Yo quería renovar el contrato y seguir, pero ellos no compartían mi idea; por eso no son malos dirigentes'. 'Se dijo que había quilombo en el vestuario, pero yo me llevaba bien con todos, nada más que con todos no soy amigo', argumentó Ortigoza acerca del trato que tenía con los integrantes del plantel del Ciclón. En cuanto a su incorporación a Olimpia, subrayó que está 'muy contento', que arregló 'por dos anos' y que arriba con el propósito 'de ganar títulos'. De todos modos, a pesar de radicarse en Paraguay, remarcó que 'la selección (guaraní) es un capítulo cerrado', es decir, no volverá a formar parte. Ortigoza, quien renunció al seleccionado paraguayo el 30 de marzo pasado por diferencias con el director técnico Francisco Arce, se sumará a Olimpia, campeón de la Copa Libertadores en tres ocasiones (1979, 1990 y 2002), que tiene al defensor Hernán Pellerano entre sus filas. 'El seleccionado ya es un capítulo cerrado', aseguró firmemente Ortigoza ante la consulta de una posible citación.