22/07/2017 -

El camerunés Alphonse Tchami pisó ayer el campo de juego de La Bombonera después de 20 años. Allí, dialogó con el sitio oficial del club y contó lo que le genera haber vuelto a pisar el mítico estadio. "Me produce una emoción muy grande. Lo siento en la piel y me calienta el corazón. Boca marcó mi carrera en el profesionalismo", disparó el ex delantero.

"En este campo donde viví tantas emociones. Para mí fue una suerte jugar en este club que me aportó mucho prestigio en mi carrera y sigo las noticias del club a la distancia. Me llevé para siempre el cariño y el recuerdo del hincha de Boca, eso no lo olvido más, y me permitió proyectarme", declaró emocionado.

Tchami, camerunés de 46 años, fue jugador de Boca desde 1995 a 1997. Un tipo grandote, morocho, robusto y que no cazaba ni una palabra de español cuando llegó al club. El "Negro" siempre se caracterizó por su carisma y los hinchas de Boca le tuvieron mucho aprecio. El "9" se dio el lujo de compartir equipo con el mejor jugador de la historia, Maradona. De hecho, algo que jamás olvidarán los hinchas de Boca es el gol que le hizo Tchami a River en el triunfo de Boca por 4 a 2 (Torneo Clausura 1995) en el Monumental. En total, disputó 50 partidos y metió 11 goles. Actualmente, Tchami es el Manager de la selección de Camerún.