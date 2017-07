Tocalli: "Van a refundar el fútbol nacional"

22/07/2017 -

El cordobés Hugo Tocalli, entrenador que logró el último título mundial Sub 20 con el seleccionado nacional en Canadá 2007, dijo que confía en que el actual técnico de la mayor, Jorge Sampaoli, y Nicolás Diez, Pablo Aimar y Diego Placente, encargados de las distintas categorías juveniles, ‘van a refundar el fútbol nacional’.

‘Confío en que Sampaoli, Diez, Aimar y Placente, a quienes conozco, van a refundar el fútbol argentino porque tienen todo para hacer las cosas bien’, aseguró Tocalli, de 69 años, en una nota exclusiva con Télam.

‘Sé lo que pueden dar Sampaoli y (Sebastián) Beccacece, dos obsesivos del trabajo y con una idea de juego bien definida, en la mayor, y conozco desde chiquitos a Diez, Aimar y Placente, tres campeones del mundo (en Malasia 1997), a quienes formamos junto a (José) Pekerman. Tengo esperanza en ellos y les deseo lo mejor’, agregó en la víspera del décimo aniversario de aquella conquista en Toronto.

‘Con Aimar hablo mucho. Siempre lo hice. Tiene ideas muy claras. Me di cuenta que trabajó para estar donde está. Así que imagino que buscarán formar jugadores. Creo que se puede recuperar la senda del buen fútbol’, completó.

Tocalli, oriundo de la pequeña localidad de Monte Buey, optó por no hablar de la gente encargada del fútbol menor en la última década, en la que no se ganó nada, y tampoco se pronunció sobre Juan Sebastián Verón y Hermes Desio, los encargados de las selecciones juveniles en la actualidad.

Pensamiento

‘No es bueno hablar de la gente si uno no estuvo ahí. El último Sub 20, el que dirigió (Claudio) Ubeda era muy bueno. No sé cómo se planificó, pero faltó tiempo de trabajo. Es que en este bendito país nunca se lo hace a largo plazo’, se lamentó.

‘A Verón y Desio realmente no los conozco, pero espero que trabajen mucho por el bien del fútbol argentino’, se esperanzó.