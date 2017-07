Rinaudo, feliz tras firmar su continuidad en el "Lobo"

22/07/2017 -

Fabián Rinaudo, mediocampista de Gimnasia y Esgrima La Plata, rompió ayer su prolongado silencio, aclaró su situación, le apuntó al periodismo con críticas muy fuertes y se mostró contento de seguir en el "Lobo" platense, tras firmar un contrato por tres años y sumarse a la pretemporada bajo la dirección técnica de Mariano Soso.

"Estoy contento de seguir en Gimnasia, firmé por tres años y si hablé con otros clubes es porque acá en principio dudaban en hacer uso de la opción. Pero cuando me llamaron se terminó todo", afirmó Rinaudo en una rueda de prensa realizada en el predio de Cardales en donde el ‘tripero’ realiza la pretemporada.

"En las vacaciones la pasé mal porque me llegaban comentarios de lo que se estaba diciendo y era todo mentira. Se habló de salarios elevados que no se podían pagar, de números, y era todo falso. Eso me molestó pero el periodismo es así, se manejan de una manera que no me gusta. En realidad todo el fútbol piensa así sobre la prensa, no los queremos", sentenció uno de los referentes del "Lobo".